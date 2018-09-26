Turizmde ‘Teminat’ krizi

Alara Turizm’e ait 4 otelin elektriği, dağıtıcı firma tarafından teminat mektubu yetersiz olduğu gerekçesiyle kesildi

Turizmde ‘Teminat’ krizi
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OTELLERİN eylül ayının sonunda olmamıza rağmen tam kapasite dolu olduğu öğrenildi. İncekum Mahallesi’nde bulunan Alara Turizm’e ait Alara Park, Alara Kum, Alara Star ve Alara Otel, CK Akdeniz Elektrik’e 170 bin liralık teminat verdi, ancak dağıtım şirketi teminatı yetersiz buldu. CK Akdeniz Elektrik, gözde tatil bölgesi İncekum'da yer alan 4 otelinde binin üzerinde müşteri ile tam kapasite hizmet veren Alara grubundan 400 bin liralık teminat isteyince elektrik krizi çıktı. Dağıtım şirketi tarafından istenen ilave teminat verilmeyince içleri müşteriyle dolu otellerin elektriği kesildi. Otelin müşteri ve çalışanları elektriksiz kalırken, otel yönetimi müşterileri mağdur etmemek için jeneratörleri devreye soktu, ardından elektrik dağıtım şirketi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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