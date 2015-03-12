Turizm'de şok kayıp

EKONOMİK krizle boğuşan Rusya'dan Türkiye'ye gelecek turist sayısında yüzde 25-30 düşüş olabileceği bunun da yaklaşık 1-1.5 milyon turiste denk geldiği kaydedildi. Rusya'dan gelen turist sayısındaki azalmanın turizm gelirinde 4.5 milyar dolarlık kayba yol açacağı açıklandı.

2014'DE TURİST SAYISI ARTTI

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) tarafından hazırlanan '2015 Turizm Raporu'na göre Türkiye'ye 2014'te gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 5.5 artışla 36.8 milyona çıktı. Raporda Almanya'dan gelen turist sayısının yüzde 4.1 artışla 5.2 milyona, ikinci sıradaki Rusya'dan gelen turist sayısının da yüzde 5 yükselişle 4.4 milyona ulaştığı belirtildi. Geçen yıl üçüncü sıraya yerleşen İngiltere'den gelen turist sayısı ise yüzde 3.6 artışla 2.6 milyona yükseldi.

EN BÜYÜK ARTIŞ İRAN'DAN

2014'te en iyi performans yüzde 33 büyümeyle İran pazarında yaşanırken bu ülkeden gelen turist sayısı 1.6 milyona yaklaştı. Polonya pazarı da 2014'te yüzde 20 yükselişle dikkat çekti.

TÜRKİYE'DEN AYAĞINI KESEN ÜLKELER

Gerileme yaşayan pazarlar içinde Hollanda, Fransa, ABD, İtalya, İsveç, Ukrayna, Avusturya öne çıktı. En büyük gerileme yüzde 20 ile Norveç ve yüzde 13 ile Ukrayna pazarlarında gerçekleşti.

UÇAK BİLETLERİNE ZAM

Petrol fiyatlarındaki düşüşün biletleri ucuzlatması beklenirken, Rusya'nın biletlere yüzde 15- 20 zam yaptığının da anımsatıldığı raporda, bu durumun da sektöre olumsuz yansıdığının altı çizildi.

"RUSYA'DAN GELEN TURİST AZALACAK"

Raporda, "Rusya'dan gelen turist sayısında yüzde 25-30 bir azalma olacağı, bunun da yaklaşık 1-1.5 milyon Rus turistinin gelemeyeceği şeklinde yorumlanmaktadır. Sonuç olarak yaklaşık 1-2 milyar dolarlık bir kaybın ortaya çıkması olası görülmektedir. Turizmin çarpan etkisi ve diğer yan sektörleri etkileyeceği varsayımıyla kaybın 4.5 milyar dolara ulaşabileceği de göz ardı edilmemelidir" denildi.

RUSYA'DAKİ KRİZİN SÜRESİ

Rusya'da yaşanan krizin ortalama iki yıl süreceği vurgulanan raporda, turizm sektörüne destek verilmesi gerektiği kaydedildi.

ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER