Turizm'de şok kayıp

EKONOMİK krizle boğuşan Rusya'dan Türkiye'ye gelecek turist sayısında yüzde 25-30 düşüş olabileceği bunun da yaklaşık 1-1.5 milyon turiste denk geldiği kaydedildi. Rusya'dan gelen turist sayısındaki azalmanın turizm gelirinde 4.5 milyar dolarlık kayba yol açacağı açıklandı.
2014'DE TURİST SAYISI ARTTI
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) tarafından hazırlanan '2015 Turizm Raporu'na göre Türkiye'ye 2014'te gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 5.5 artışla 36.8 milyona çıktı. Raporda Almanya'dan gelen turist sayısının yüzde 4.1 artışla 5.2 milyona, ikinci sıradaki Rusya'dan gelen turist sayısının da yüzde 5 yükselişle 4.4 milyona ulaştığı belirtildi. Geçen yıl üçüncü sıraya yerleşen İngiltere'den gelen turist sayısı ise yüzde 3.6 artışla 2.6 milyona yükseldi.
EN BÜYÜK ARTIŞ İRAN'DAN
2014'te en iyi performans yüzde 33 büyümeyle İran pazarında yaşanırken bu ülkeden gelen turist sayısı 1.6 milyona yaklaştı. Polonya pazarı da 2014'te yüzde 20 yükselişle dikkat çekti.
TÜRKİYE'DEN AYAĞINI KESEN ÜLKELER
Gerileme yaşayan pazarlar içinde Hollanda, Fransa, ABD, İtalya, İsveç, Ukrayna, Avusturya öne çıktı. En büyük gerileme yüzde 20 ile Norveç ve yüzde 13 ile Ukrayna pazarlarında gerçekleşti.
UÇAK BİLETLERİNE ZAM
Petrol fiyatlarındaki düşüşün biletleri ucuzlatması beklenirken, Rusya'nın biletlere yüzde 15- 20 zam yaptığının da anımsatıldığı raporda, bu durumun da sektöre olumsuz yansıdığının altı çizildi.
"RUSYA'DAN GELEN TURİST AZALACAK"
Raporda, "Rusya'dan gelen turist sayısında yüzde 25-30 bir azalma olacağı, bunun da yaklaşık 1-1.5 milyon Rus turistinin gelemeyeceği şeklinde yorumlanmaktadır. Sonuç olarak yaklaşık 1-2 milyar dolarlık bir kaybın ortaya çıkması olası görülmektedir. Turizmin çarpan etkisi ve diğer yan sektörleri etkileyeceği varsayımıyla kaybın 4.5 milyar dolara ulaşabileceği de göz ardı edilmemelidir" denildi.
RUSYA'DAKİ KRİZİN SÜRESİ
Rusya'da yaşanan krizin ortalama iki yıl süreceği vurgulanan raporda, turizm sektörüne destek verilmesi gerektiği kaydedildi.
ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER
Raporda, alınması gereken önlemler şöyle sıralandı: "Yapılacak iki strateji yaklaşım söz konusu olabilir. Birincisi: Uzakdoğu ve Afrika gibi yeni pazarlar. En azından İsrail ile ilişkilerin düzelmesi, İran pazarına yapılacak yoğun tanıtım ve reklam çalışmaları sayesinde Rusya pazarındaki kayıplar nispeten telafi edilebilir. Hindistan ve Çin pazarında daha agresif çalışmalı ve bu pazar genişletmeli. Brezilya ve Arjantin bölgesinde tanıtımı yoğunlaştırmalı, ayrıca yıllarca ihmal edilen iç pazara yoğunluk vermek de bu bağlamda önemlidir. İkincisi de hükümetin turizm sektörüne yönelik vereceği teşvikler, destekler, fiyat indirimleri ve promosyonlarla bu sene en az kayıpla atlatılabilir. Devletin turizm sektörüne yönelik özel ve acil durumlarda uygulayabileceği teşvik ve destekler sektörün kıpırdanmasına yardımcı olacaktır."
Kaynak: Sondakika
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