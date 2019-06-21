Turizmde 'Rus memur' sevinci

Ceren ŞAHİN

RUSYA’DAN Alanya’ya bir de müjde geldi. Dahaoğlu artık beyaz yakalı Ruslara da Türkiye yolunun açıldığını Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarından aktardı. Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsyev, yaklaşık 1 milyonu bulan Rusya İçişleri Bakanlığı çalışanı ve diğer kurumlardaki güvenlik görevlilerinin artık Türkiye'de tatil yapabileceği konusundaki kararın imzalandığını kamuoyuna duyurdu. Rusya, 2014'te İçişleri Bakanlığı çalışanlarının NATO ülkelerinde tatil yapmasını yasaklamıştı.

‘2019 YILININ EN GÜZEL HABERİNİ ALDIK’

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Dahaoğlu, konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada “2019 yılının en güzel haberi Sayın Putin’den geldi. Geçtiğimiz günlerde imzalanan kararname ile Rusya’daki devlet memurlarının, özellikle güvenlik güçlerinin Türkiye’ye yolu açıldı. Putin’den müsaade çıktı. Bu Türkiye’ye gelecek olan Rus turistlerin sayısında artış sağlayacaktır” dedi.

‘KEŞKE RUS SANATÇILARI GETİREBİLSEYDİK’

Öte yandan Alanya’da her yıl heyecanla beklenen Turizm ve Sanat Festivali’ni geçtiğimiz günlerde geride bıraktık. Bu yıl 19’uncusu düzenlenen festivalin teması ‘Osmanlı’ oldu. Festival her ne kadar coşkuyla gerçekleşse de, kardeş şehirlerin katılımının azlığı, stant düzensizliği gibi hususlarda da eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Dahaoğlu festivale ve Alanya’da 2019’un Rus yılı ilan edilmesine ilişkin değerlendirmelerini de yine Dim TV (dimtv.tv)’ye aktardı. Dahaoğlu “2019 yılı Rusya yılı, keşke biraz daha hazırlıklı olabilseydik. Etkinlikler daha erken belli olsaydı, otellerimizde, bölgemizde bunu 1 yıl boyunca işleyebilseydik. Yalnızca festival için değil, keşke 1 yıla yaygın biçimde Rus sanatçıları getirerek Alanya ile buluşturabilseydik. Ruslara yönelik etkinlikler, aktiviteler yapılabilseydi” ifadelerini kullandı.





Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2019, 00:47