Turizmde rekor kırıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2018 yılının Ocak-Şubat ve Mart aylarını kapsayan ilk üç aylık döneme ilişkin Türkiye'ye gelen turist rakamlarını açıkladı. Kurtulmuş, "İlk üç ayın rakamlarına göre 5 milyon 138 bin turist, Türkiye'ye geldi. Bu geçtiğimiz bütün yılların rekorudur. İlk üç ay olarak geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda yaklaşık yüzde 35-36'lık bir artış yaşandı" dedi.

'HEDEFİMİZ 40 MİLYON TURİST'

Bakan Kurtulmuş, bu yıl 40 milyona yakın turist ziyaretçiyi beklediklerini dile getirerek, "Geçtiğimiz yıl Türkiye, resmi rakamlarıyla 47,1 milyar dolarlık bir cari açığa sahip. Turizm sektörünün geçen yıl rakamlarıyla 32 milyar dolarlık bir potansiyele ulaştığını düşünürsek, aşağı yukarı tek başına bu yıldan itibaren turizm sektörü Türkiye'nin cari açığını kapatmaya gücü yetebilecek önemli bir sektör olacak. Bu yıl, biz 38 milyon diyorduk ama rakamlar gösteriyor ki 40 milyona yakın turist gelecek. Geçen sene ki 26,5 milyar dolarlık turizm gelirini bu sene 32 milyar dolara çıkaracağız" dedi.