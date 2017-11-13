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Turizmde 'Kolaylık' dönemi

POYD, hem sektörün, hem de mesleki eğitim alan öğrencilerin geleceğini garanti altına alan bir çalışmaya imza attı

Turizmde 'Kolaylık' dönemi

POYD, hem sektörün, hem de mesleki eğitim alan öğrencilerin geleceğini garanti altına alan bir çalışmaya imza attı

13 Kasım 2017 Pazartesi 21:21
Turizmde 'Kolaylık' dönemi
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TURİZM sektörünün önde gelen kurumlarından Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD), hem sektörün hem de mesleki eğitim alan öğrencilerin geleceğini garanti altına alan bir çalışmaya imza attı. İstanbul Kültür Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı ve POYD, turizm sektörü ve üniversite koordinasyonunu sağlayarak öğrencilerin sektöre girişini ve uyumunu kolaylaştırmak, hızlandırmak ve verimini arttırmak amacıyla bir protokol imzaladı.
PROTOKOL NELER İÇERİYOR?
İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel ve POYD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Murat Cüntay ve POYD üyelerinin katılımıyla imzalanan protokol kapsamında İKÜ, dernek üyelerine protokolün amacına uygun alanlarda öğretim üyelerinin uzmanlığı ve onayı dikkate alınarak eğitimler düzenleyecek ve turizm alanındaki öğretim elemanlarının dernek etkinliklerine katılımları konusunda destek verecek. Dernek ise üyelerinin İKÜ’deki derslerde ve söyleşilerde konuşmacı olarak yer almalarını sağlayacak, İKÜ’de turizm eğitimi alan öğrenciler için eğitiminin parçası olarak staj imkânı sağlayacak, İKÜ’de turizm eğitimi alan öğrencilerinin mezuniyet sonrası iş bulmalarına ve işe yerleştirilmelerine yardımcı olacak, İKÜ’nün turizm eğitimi alan öğrencilerine ‘Kariyer Koçluğu’ adı altında turizm sektörü ve turizm işletmeleri ile ilgili rehberlik yapacaktır.
SERTİFİKA PROGRAMLARI BAŞLADI
İKÜ ile POYD arasında imzalanan protokol imzada kalmadı. Bu kapsamda, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencilerine yönelik sertifika programları da başladı. Öğrencinin yetkinlikleri, bilgi-becerileri ve özellikleri doğrultusunda kendisine uygun olan alanı bulmasına ve ilerlemesine yardımcı olmak amacıyla “Kariyer Koçluğu ve Turizmde Hedef Sahibi Olmanın Yararları Sertifika Eğitimi”, 17 Ekim 2017 tarihinde İKÜ İncirli Yerleşkesi’nde düzenlendi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitim, POYD İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Murat Cüntay, Radisson Blu Pera Genel Müdürü Ahmet Korkut, Sheraton Ataköy FB Direktörü Atilla Özen ve Hawthorn Suites by Wyndham Airport Nöbetçi Müdür Mert Cenk Yorul tarafından gerçekleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
POYD
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