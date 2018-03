Turizmde kara bulutlar dağılıyor

RUSYA'NIN en önemli turizm fuarı olan Uluslararası MITT Moskova Turizm Fuarı, önceki gün kapılarını misafirlerine açtı. 21 Mart'ta sona erecek fuarın ikinci gününde ikili görüşmeler devam etti. Yeni Alanya Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ferit Kesen, sektör temsilcilerinin ve fuarın nabzını tuttu. Kesen’in sorularını yanıtlayan temsilciler, iyimser bir tablo çizdi. İşte o görüşler:

'NİSAN’DA TOPARLANIRIZ'

2014 yılında Antalya’ya 3,5 milyon Rus’un geldiğini söyleyen Antalya İl Turizm Müdürü İbrahim Acar, geçen yıl güzel bir turizm sezonu geçirdiklerini belirtti. 2015 yılı başı itibariyle Rusya’da bir kriz yaşandığını belirten Acar, “Daha bir buçuk ay önce bakanlığımız benim de içinde yer aldığım üst düzey bir heyetle Rusya’da bir dizi temaslarda bulundu. Özellikle Antalya’yı anlatan üst düzey görüşmeler yaptık ve bu görüşmelerin olumlu yansımalarının olacağı bize söylenmişti. Antalya bölgesindeki sektör temsilcileri büyük gayret gösteriyor. Rusya’daki ekonomik krizin Nisan ayı içinde düzelmeye başlaması öngörülüyor. 2015’in, 2014’ün altına düşmeyeceği kanaati hakim. Önce Rus pazarında ucu bucağı görünmeyen bir sıkıntı var gibiydi ama o kara bulutlar kalkıyor ve son dakika rezervasyonlarına da kalmadan Nisan ayında Rus pazarının toparlanacağını ümit ediyoruz. 2015’in ve 2014’den daha kötü olamayacağını düşünüyoruz” dedi.

'RUS PAZARI TOPARLANACAK'

Rusya’da gerçekten bir Ruble krizinin hakim olduğunun altını çizen Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Rusya’nın toparlanacağını belirtti. Şahin, “Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili’yle beraber Anex Tour’la görüştük, onlar da aynı şeyi söylüyor. Dün Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ömer Çelik’in de fuarı ziyaret etmesi olumlu bir hava oluşturdu. Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na ITB Berlin Fuarı’nda ilettiğimiz Rusların pasaport değil kimlikle Türkiye’ye girişlerine ilişkin uygulama hayata geçirilebilirse turizme olumlu yansımalarının olacağını düşüyoruz. Burada pasaport temini uzun sürüyor. Ama kimlikle giriş sağlanırsa faydası olacak. Tabi bu bir anda olacak bir şey değil. Barkot okuma sisteminin değişmesi lazım. Tur operatörlerine yakıt desteği sağlanması da bizi avantajlı kılıyor. Bunun da iyi bir sinerji yaratacağına inanıyoruz. Biz burada Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), ALTİD ve ALTSO olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra tanıtım fuarlarını ALTSO, ALTİD ve ALTAV güç birliğinde, ALTAV çatısı altında yapacağız. Bu güç birliği sayesinde tanıtım bütçesi de artacak. Seneye fuar stantlarını iki katına çıkartıyoruz. ALTSO olarak biz bundan sonraki yurtdışı gezilerimizi üyelerimizin vizyonunu geliştirmeye yönelik gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki aylarda Japonya ve Amerika’ya gezi düzenleyeceğiz. Üyelerimizin iş bağlantılarını geliştirmek için gayret göstereceğiz” diye konuştu.

'KRİZİ FIRSATA ÇEVİRMEK LAZIM'

Tosmur’daki Diamond Hill Resort Otel sahibi ve eski Tosmur Belediye Başkanı Musa Özdemir ise, 2015'in sıkıntılı bir sezon olacağını belirterek, “Burada bakanlığın, otelcilerin ve acentecilerin üzerine düşen görevler var. El ele verip bu sıkıntılı dönemi atlatmamız lazım. Özellikle krizlere alışık olan Alanya’da bu krizi fırsata çevirmek lazım. Vatandaş rublenin normale dönmesiyle erken rezervasyon yapmayı bekliyor. Ben çok da karamsar değilim. Bu yıl her halükarda sıkıntılı geçecek, bakanlık önümüzdeki sezonların iyi geçmesi için gerekli önlemleri aldı” diye konuştu.

'EN CANLI STANT ALANYA STANDI'

Krizin avantajlarının da olduğunu belirten ALTSO Komite Üyesi ve turizmci Özcan Şafak Mavili, “Rus kanallarından izlediğim kadarıyla mevcut Rus turistlerin yüzde 3’ü Kırım bölgesine gidecek. Turistin büyük kısmı Türkiye, Antalya ve Alanya bölgesine gelecek. Bunun nedeni de acente ve otellerin yüzde 30 civarında indirim yapması. Ben ciddi bir kriz olacağını düşünmüyorum. Buradaki diğer stantları dolaştım, en canlı stant Türkiye ve Alanya stantları. Gerek buradaki gerekse Rus acentelerinin Türkiye’ye karşı bir sempatileri var. Ve bu sempatinin giderek artacağına inanıyorum” dedi.

'BİZ BURADA İNSANLARI ETKİLEDİK’

ALTSO 24’üncü Komite Başkanı Mehmet Tüzün de yaptığı açıklamada, “Bu sene Rusya’da ekonomik bir kriz olduğu gerçek. Bu kriz, Alanya’ya nasıl yansıyacak, bu önemli. Biz bu yansımayı minimize etmek için ne yapabiliriz, onu görmek istedik. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ömer Çelik’in buraya gelmesi ve Rus işadamlarıyla bir araya gelip, bakanlık olarak onlara her türlü sözü vermesi çok iyi bire gelişmeydi. Acentelere 6 bin 500 dolarlık yakıt yardımı zaten büyük bir gelişmeydi. Bu konular Türkiye’nin ismini öne çıkardı. Rus haber ajansları, Türkiye’nin Kırım’dan sonra en şanslı ülke olduğunu söylüyor. Apart oteller olarak otellerin bir fiyatı var. Bizler bu krizi pozitife çevirebilir miyiz diye düşündük. Belli olmaz, Rus pazarında bir patlama yaşayabiliriz. Burada ziyaretçilerimize Alanya’da bir apart otelde dört kişi bir odada kalabileceklerini, kendi alışverişlerini kendilerinin yapabileceğini ve böylelikle avantajlı tatil yapabileceklerini anlattık. Bunun sonucunu Alanya’da bu yaz yaşayarak göreceğiz. İnsanları etkilediğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

'ALANYA STANDINA ÖZEL İLGİ VAR'

Alanya Karadenizliler Derneği (ALKADER) Başkanı Ali Hancı, “Biraz objektif olmak lazım. Sayısal düşüş mü, niteliksel düşüş mü önemli, ona bakmak lazım. Sayısal olarak aynı rakamı yakalayabiliriz ama tesis ve yatak sayımız arttı. Geçen seneki sayıyı yakalasak bile verim açısından bir düşüş söz konusu olacak. Tabi bir de tatile gelecek insanların harcayacakları para miktarı da önemli. Burada ruble biraz daha toparlandı. Bu da iyi bir gelişme ama bana göre eski hareketliliği yok. Genel olarak baktığınızda Alanya standına özel bir ilgi var, az önce diğer stantları da gezdik. Alanya standına ilginin fazla olduğunu gördük” diye konuştu.

MOSKOVA’DA ALANYA RÜZGARI

Uluslararası MITT Moskova Turizm Fuarı’nda tanıtım çalışmalarına destek veren ALTSO, ayrıca KOSGEB destekli bir iş gezisi düzenledi. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, ALTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Bilal Sözen, ALTSO Meclis Üyesi Vedat Ali Erdoğan, Mehmet Tüzün, Kerim Yılmaz, Özcan Şafak Mavili, ALTSO Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, ALTSO üyeleri ve gazetecilerden oluşan heyet, Alanya standında yoğun mesai harcadı. Alanya’nın, ALTSO, ALTİD ve ALTAV işbirliğindeki “Çatı Projesi” kapsamında tanıtıldığı Moskova’da Alanya standı büyük ilgi gördü.

YÜKSEKSES’E İPEK BÖCEĞİ TABLOSU

Rusya'dan bölgemize büyük operasyonlar yapan İntourist Style Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Şehmuz Yüksekses ile de görüşen ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Alanya’ya özgü ipek böceği kozasından yapılmış bir tabloyu hediye etti. Şahin, Yüksekses başta olmak üzere fuarda görüştüğü tüm acente yetkililerine Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda yaşanan olumlu gelişmeler, golf alanları ve Akdağ Kayak Merkezi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bölgemizin önemli tur operatörlerinden “Brisco Prince” nin Grup Direktörü Oktay Yıldırım ile de 2015 turizm sezonunu değerlendiren ALTSO Başkanı Şahin, ayrıca Kilit Global Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Kilit gibi bölgenin önemli işadamlarını da ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

ALTSO ÜYELERİNİN STANTLARINI GEZDİ

MITT Moskova Turizm Fuarı’nda yer alan Alanya standında konuklarla yakından ilgilenen ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, fuarda stant açan ALTSO üyelerinin de stantlarını ziyaret etti. ALTSO üyelerini stant açtıkları için tebrik eden Başkan Şahin, Alanya’nın tanıtımı konusunda ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti. Başkan Şahin’in ziyaretinden duyduklarını memnuniyeti dile getiren ALTSO üyeleri ise Başkan Şahin’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.

ŞAHİN RUSLARA HEDİYE DAĞITTI