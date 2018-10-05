Turizmde İspanya-Türkiye rekabeti yeniden başladı

AĞUSTOSTA Türkiye’de doluluklar yüzde 88, İspanya’da yüzde 77 oldu. Antalya da yüzde 98 dolulukla dünyada gece hayatının merkezi olan İbiza’yı solladı. Siyasi gerilimler ve yaşanan terör olayları nedeniyle turizm sektörünün girdiği kriz döneminde 10 milyon turist kaybeden Türkiye hızlı toparlandı.

Sıkıntılı süreç sonrasında ayağa kalkmak için uluslararası fuarlara yapılan çıkarmalar ve alternatif pazar çalışmaları sonrasında büyük bir geri dönüş alan sektör bu süreçte en büyük rakiplerini bile geride bıraktı.

Yüzde 88’e çıktı

GazeteVatan'dan Emre Eser'in haberine göre kriz döneminde otel doluluk oranları yüzde 30’lara kadar düşerken bu süreçte Türkiye’nin en büyük rakibi olan İspanya, Türkiye pazarından kaçan turisti kendisine çekmiş ve doluluk oranlarını yüzde 80’in üzerine taşımıştı.

Türkiye son bir yılda yakaladığı ivme ile Ağustos’ta doluluk oranlarını yüzde 88’e çıkardı. Ağustos’ta İspanya genelinde otel dolulukları yüzde 77’de kaldı. Türkiye böylece uzun süre sonra turizmdeki en büyük rakip pazarı olan İspanya’yı geçmeyi başardı.

Gece hayatının merkezi

İspanya’nın incisi Balaer Adaları, gece hayatı ile ünlü İbiza’nın yanı sıra Mayorka, Minorka ve Formentera gibi adaların birleşiminden oluşuyor. İbiza yapılan anketlere göre dünyada en fazla bilinen tatil bölgesi olarak öne çıkıyor.

Benzer pazarlar

Dünyada tur operatörlerinin paket tur satışı yaparken müşterilere Türkiye ve İspanya seçeneğini sunduğunu belirten Turizm Uzmanı Erol Karabulut, “Satış tekliflerinde turistlere Antalya ya da Balaer bölgesi sunuluyor. 2 bölge de yıllardır uluslararası alanda paket turlarda büyük rekabet içerisinde.

Balaer bölgesinde Antalya gibi alanlar var. Bu yüzden çok benzer pazarlar. Antalya’nın çoğu oteli yaz boyu yüzde 100 dolulukla çalıştı. Doluluklar yüzünden bazıları gelen müşteriyi kabul edemedi” şeklinde konuştu.

Fiyat arttı turist kaçtı

İspanya’nın kriz döneminde Türkiye pazarından giden turistleri kendine çekmeyi başardığını söyleyen Erol Karabulut, sözlerine şöyle devam etti: ”İspanya turizmde 2 yıldır büyük bir ivme yakalamıştı. Yakaladıkları bu hareketlenme ile zaten yüksek olan doluluk oranlarını daha da yukarı çekti.

Talep fazla olunca fiyatları da yüzde 20 artırdılar. Bu daha sonra uluslararası piyasada pahalı bulunmaya başladı. Türkiye bu süreçte sorunlarını çözmüştü. Üstüne dolar ve eurodaki artış bu pazarı cazip hale getirdi. Bu da istatistiklere artı olarak yansıdı.”

89 milyar $ kazandı

İspanya 2017’de 82 milyon turist ağırladı ve 89 milyar euro gelir elde etti. İspanya bu turistlerin 20 milyonunu paket turizm satışlarından sağladı.

Bizde hedef 32 milyar $

Türkiye’ye geçtiğimiz yıl 32 milyon turist gelmiş ve 26.2 milyar dolarlık turizm geliri sağlanmıştı. Türkiye bu yıl 32 milyar dolar turizm geliri hedefliyor.

Rekor bekliyor

2016’yı 6 milyon 200 bin turistle kapatan Antalya, 2017’de 10 milyon 478 bin turist ağırladı. Antalya’nın 2018’i 14 milyon turist rekoruyla kapatması bekleniyor.

Antalya rüzgarı esti

Uluslararası paket tur satışlarında en büyük rakiplerden biri olan Türkiye ve İspanya arasındaki yarışta rüzgarın Türkiye lehine esmesindeki en büyük etken Antalya oldu. Turizmdatabank’ın verilerine göre Antalya, Mayıs ayında yüzde 40’larda olan otel doluluk oranlarını hızla artırarak yaz dönemine yüzde 80’lik bir oranla girdi.

Ağustos ayına gelindiğinde Antalya için bu oran yüzde 98 oldu. Turizmde Antalya’nın en büyük rakibi olan ve dünyanın en fazla bilinen turizm bölgelerinden İbiza gibi 4 büyük adanın birleşiminden oluşan Balaer’in, bu süreçte otel doluluk oranları 94’te kaldı.