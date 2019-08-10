Turizmde ilk 6 ay nasıl geçti? İşte ilgi çeken veriler...

AVRUPA turizminden hızlı büyüyen Türkiye turizmi, 2019’u rekorlarla kapatmaya hazırlanıyor. Yıl içinde turist sayısı ve turizm gelirini artırmaya devam eden turizm sektöründen önemli paylardan birini de otelciler alıyor. Artan konaklama ve doluluk oranları otelcinin yüzünü güldürürken, ikinci yarı yılda da beklentiler yüksek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Haziran ayı verilerinin sisteme aktarılmasının ardından açıkladığı konaklama istatistiklerine göre, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde tesise geliş sayısı 34.3 milyon kişi oldu. Aynı dönemde geceleme sayısı ise 84.98 milyon olarak gerçekleşti. Yılın ilk 6 ayında tesislerin doluluk oranı yüzde 45.7 oldu. 2018 yılının Ocak-Haziran dönemine göre bu yıl aynı dönemde tesise gelişte yüzde 13.2, geceleme sayısında yüzde 13.7, doluluk oranında yüzde 7.36 artış yaşandı.

Açıklanan veriler Bakanlık işletme belgeli ve belediye belgeli tesisleri kapsıyor. Haziran ayında ise tesise geliş 8.5 milyon kişi, geceleme sayısı 24.6 milyon, doluluk oranı da 64.53 olarak belirlendi. Geçen yılın Haziran ayına göre tesise geliş yüzde 20.3, geceleme sayısında yüzde 15.5, doluluk oranında da yüzde 10.7 artış oldu. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, yılın başında 2019 için yapılan tahminlerin birer birer gerçekleştiğini belirtirken, doluluk oranlarının otelleri memnun ettiğini söyledi. Yılı, çift haneli büyüme ve gelir artışıyla kapatmayı hedeflediklerini hatırlatan Ayık, “2015 sonundan itibaren yaşanan süreç 2017 sonuna kadar turizmciye zor günler yaşattı, sektörde ciddi kayıplar verdik. 2018’de yaralarımızı sarmaya başladık. Çok büyük atılımlar yaptık. Artık sektör eski güzel günlerine dönüyor. Önemli olan devamlılığının sağlanması” dedi.

ARZ DENGESİ ÖNEMLİ

Osman Ayık, konaklamalarda fiyat artışlarının arz-talep dengesinin korunmasıyla artmaya devam edeceğini kaydederken, “Tesisler; otelleri doldurmak, zor geçen zamanları daha kolay atlatmak için fiyatlarda önemli oranda düşüşe gitmişti. Şimdi bu rakamlar toparlanıyor. Daha iyi olacak. Önemli olan arz-talep dengesini bozmadan hareket etmek. O zaman daha iyi fiyat artışlarını göreceğiz” diye konuştu.

ANTALYA BAŞI ÇEKİYOR

Antalya’da tesise geliş 8.96 milyon kişi, geceleme 34.9 milyon ve doluluk 56.30 olarak gerçekleşti. İstanbul’da tesise geliş 6.5 milyon kişi iken, geceleme sayısı 14.6 milyon ve doluluk 55.6 olarak kayıtlara geçti. Muğla’da tesise geliş 1.6 milyon kişi, geceleme sayısı 4.8 milyon ve doluluk oranı 43.4 olarak gerçekleşti. İzmir’de tesise geliş sayısı 1.4 milyon kişi, geceleme sayısı 2.8 milyon ve doluluk oranı ise 43.34 olarak gerçekleşti.