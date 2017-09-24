Turizmde hedef ilk 3

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kanal7'de yayınlanan Başkent Kulisi adlı programa katılarak sektörün gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de büyük miktarda tarihi eser olduğunu belirten Kurtulmuş, bunların bütçesizlik nedeniyle karınca hızıyla gün yüzüne çıkarılabildiğini ifade etti. Kurtulmuş, "Müzecilik ve arkeoloji alanında çalışmalar büyük bir efor, niyet ve bütçe gerektiriyor. Belki bununla ilgili gelecekte özel sektörle işbirliği içinde çalışmalarımızı artırmamız gerekecek. Türkiye'nin gün yüzüne çıkarılan tarihi zenginlikleri toplamın yüzde 10'u bile değil" dedi.

'8 AYDA 17 MİLYON ZİYARETÇİ AĞIRLADIK'

"Türkiye 2016 yılında 26 milyon civarında ziyaretçi ağırladı" diyen Kurtulmuş, 2017 yılının ilk 8 ayında ağırlanan ziyaretçi sayısının ise 17 milyon olduğunu söyledi. Antalya'ya sadece dün 60 bin turist geldiğini ifade kaydeden Kurtulmuş, "Turizmde ciddi bir şekilde toparlanmaya başladık. Bakanlığı devralınca iki stratejik hedef koyduk. Bunlardan birincisi Hindistan, Çin, Japonya gibi yeni pazarların kapısını çalmak. İkincisi ise ürün çeşitliliğini artırmak. Kapısını çaldığımız yeni pazarlarda ciddi bir orta sınıf var ve para harcamaya hazırlar. 2018 yılı Çin'de Türkiye yılı olacak. Farklı şehirlerde 50'ye yakın etkinliklerimiz olacak. Pazar çeşitlendirmesi birinci önceliğimiz" diye konuştu.

'2019'DA BU SEVİYEYİ AŞACAĞIZ'

Turizm için sadece deniz, kum ve güneşin yetmediğini belirten Kurtulmuş, "Dağ, kaplıca, sağlık, kongre, inanç, spor gibi 10-11 alanda dünya turizmi ile rekabet edebilecek durumdayız. Bunların üzerinde çalışıyoruz ve kısa süre içinde ürün çeşitlendirmesini sağlayacağız. Hedefimiz Türkiye'yi dünyanın ilk 3 turizmde destinasyonu arasına sokmak. 2018'de 2014 rakamlarına yaklaşıp, 2019'da ise bu seviyeyi aşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'PARA HARCAYACAK ÜRÜN KOYMALIYIZ'

Turist başına harcamanın düştüğünü hatırlatan Kurtulmuş, "Turist sayısı önemli ama turizm geliri de önemli. Almanya'dan İstanbul'a 680 bin turist geldi. Sayı düştü, eyvallah ama bir yandan da gelmeye devam ediyorlar. Biz, turistin daha fazla para harcayacağı ürünleri ortaya koymalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

'TÜRK KARŞITLIĞI SİYASET GELİŞTİRİLİYOR'

"Karanlık bir oda, İslam ve Türk karşıtlığı üzerinden siyaset geliştiriyor" diyen Kurtulmuş, Türkiye'nin dünya üzerinde pek çok alanda söz sahibi olması ve Cuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü esirgemeden söylemesi, rahatsızlık yaratıyor ve turizmi de etkiliyor" diye konuştu.

'ARAPLARIN TÜRKİYE İLGİSİ ARTIYOR'

'Arap dostlarımızın da Türkiye'ye ilgisi artmaya başladı" diye konuşan Kurtulmuş, "Onlar için de ürün çeşitliliği sağlayarak o bölgeden daha fazla turist alacağız. Karadeniz Araplar arasında çok popüler. Öte taraftan artık Araplar sahil bölgelerine de gelmeye başladı. Araplar Türkiye'de ciddi anlamda mülk de ediniyorlar. Kalabalık aileler oldukları için kendi evlerinde kalmayı tercih edenler de var" ifadelerini kullandı.