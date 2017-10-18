Turizmde hedef 25 milyar Dolar

RUS savaş uçağının Suriye sınırında düşürülmesi süreciyle başlayan turizm ve ihracattaki kriz, son iki yıldır Türk turizmini olumsuz etkilemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri sonucu iki ülke arasındaki kriz 2016 yılının son aylarında çözümlenmişti. Ancak hem Rusya pazarında, hem de Avrupa’da turizmde ana pazarı olan Almanya ve Avusturya ile yaşanan krizler fiyatları da dip noktalara çekmişti. Rusya’nın vatandaşlarına "Türkiye’ye gidebilirsiniz" açıklamalarından sonra 2017 yılı başından itibaren Rus turistler başta Antalya ve Ege bölgesi olmak üzere Türkiye’ye akın etmeye başladı. Rus turistler, Türk turizmine 'ilaç' gibi gelirken, Avrupalı turist sayısındaki düşüş sektörü endişelendiriyor.

ARTIŞTA ASLAN PAYI RUSLARIN OLDU

Antalya’ya 1 Ocak-15 Ekim tarihleri arasında havayoluyla gelen toplam turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 artış göstererek 9 milyon 116 bin 058’e ulaştı. Antalya’yı geçen yıl aynı dönemde 5 milyon 624 bin 032, 2015 yılında 10 milyon 074 bin 310, 2014 yılında da 10 milyon 670 bin 490 turist ziyaret etmişti. Bu yılın 9 aylık döneminde ülke turizmini adeta Rus turistler kurtardı. Antalya’ya 9 aylık dönemde gelen Rus turist sayısı geçen yıla göre yüzde bin 167 oranında artarak 3 milyon 302 bin 233’e ulaştı. Milliyetlere göre dağılımda ise yüzde 38.88 ile yine aslan payı Rusların oldu. Aynı dönemde Ukraynalı turist sayısı yüzde 24 artışla 660 bin 910’a, İngiliz turist sayısı yüzde 4 artarak 305 bin 234’e, Kazakistanlı turist sayısı da yüzde 90 artarak 234 bin 006’ya ulaştı. Beyaz Rusyalı turist sayısı yüzde 145, Polonyalı yüzde 61, inişli çıkışlı siyasi gelişmeler yaşanan İsrailli turist sayısı da yüzde 2, Romanyalı turist sayısı yüzde 26 arttı.

AVRUPALI TURİST SAYISI DÜŞTÜ

Avrupa pazarında birinci öncelikli pazar olan Almanya’da ise düşüş devam etti. 9 aylık dönemde Antalya’ya gelen Alman turist sayısı geçen yıla göre yüzde 16 azaldı. Hollanda ile yaşanan siyasi gerginlik nedeniyle bu ülkeden Antalya’ya gelen turist sayısı da geçen yılın 9 aylık dönemine göre yüzde 19 düşerek 212 bin 988 olarak gerçekleşti. Avrupa’daki düşüş sadece Alman ve Hollanda pazarıyla sınırlı kalmadı. Orta gelir seviyesinde turistlere hitap eden İskandinav pazarında da önemli kayıplar yaşandı. Belçika’dan gelen turist sayısı yüzde 6, Danimarkalı turist sayısı yüzde 13, İsveçli yüzde 33, İsviçreli yüzde 11 ve Finli turist sayısı da yüzde 40 oranında düşüş gösterdi.

TURİZM SEKTÖRÜ 2018’DEN UMUTLU

Geçen yılın krizini sayısal olarak toparlamaya çalışan Türk turizmi 2018 yılından da oldukça umutlu görünüyor. Geçen yıl dip noktasına kadar düşen fiyatlar, bu yılın ortalarından itibaren toparlanma sürecine girdi. Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Dr. Erkan Yağcı, Antalya’ya gelen turist sayısının Ekim ayının ortası itibariyle 9 milyon 116 bin 58’e ulaştığını, bunun da Türk turizmi için sevindirici olduğunu söyledi. Yağcı, şunları kaydetti: "Yılsonu 10 milyon turist hedefine ulaşacağız. Sezona başlarken, 2016 yılındaki turist sayısındaki hızlı düşüşün 2017’de de yaşanmamasını arzuluyorduk. Bu isteğimiz gerçekleşti. 2016 yılı rakamlarını aştık. Turizmde zirve yaptığımız 2014-2015 yılı rakamlarına yaklaşıyoruz. 2018 yılı Türk turizmi için çok önemli bir yıl olacak. Önce 2014-2015 yılı rakamlarına ulaşıp sonra da fiyatları yukarıya çekmeyi hedefliyoruz. Sonuçta bu arz-talep sorunu."

'TURİZM GELİRİNDE 25 MİLYAR DOLAR'I BULURUZ'

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık da turizm sektöründe geçen yıla göre morallerin yerinde olduğunu, sezonun kötü gitmediğini bildirdi. Ayık, şöyle devam etti: "Sezon kötü değil. Ama eski işler, eski fiyatlar var mı? Yok. Eski fiyatları yakalamamıza biraz daha zaman var. Ancak, sistem, çark dönüyor. Ekim ayında Antalya’ya gelen turist sayısında 1 milyonu bulabilirsek yılsonu Antalya için 10 milyon turist hedefini da yakalarız. Türkiye için de 30 milyon turist hedefine ulaşırız. Önümüzdeki yıl hedefimiz öncelikle 2014 yılı rakamlarını bulmak olacak. 2016 yılı gerçekten ülke turizmi için çok büyük kayıptı. Antalya için konuşuyorum, kriz olmasaydı 2015’ten itibaren her yıl yüzde 5 büyümüş olsaydık 15 milyon turist sayısına ulaşacaktık."

'KİŞİ BAŞI HARCAMALAR DÜŞÜYOR'

Türk turizminin 2018 yılına 4 yıl geriden gireceğini ifade eden Osman Ayık, "Geri dönüşü hızlandırmamız lazım" dedi. Yılsonu itibariyle Türkiye’nin 30 milyon turist sayısına ulaşılacağını tahmin ettiğini anlatan Ayık, sözlerini şöyle tamamladı: "Turist sayısı 30 milyonu bulacak. Ancak turizm gelirlerinde istenilen sonuç alınmayabilir. Kişi başı turist harcaması düşüyor. Ancak toplam turizm geliri 25 milyar Dolar'ı bulur."

'EN AZ 2 YILLIK BİR SÜREÇ LAZIM'

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu da bu sürecin zorlu ve stresli geçeceğini belirterek gelirleri artırmanın bir anda sağlanamayacağını ifade etti. Dahaoğlu, "2016'da çok fazla taviz verdik. Bu tavizleri geri kazanabilmek için çok çalışmak gerekiyor. Bu da bir anda olacak bir şey değil. Önce talebi arttırmalı ve fazlasını aramalıyız. 2 veya 3 yıllık bir süreç olacak. Zor olacak ama en sonunda olacak. Antalya olarak veya Alanya olarak fark etmez. Bölge olarak ciddi avantajımız var" dedi.

TURİZM GELİRLERİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre bu yılın ilk yarısında Türkiye’yi gurbetçi ve yabancı toplam 13 milyon 708 bin 152 turist ziyaret etti. Turizm geliri ise 8 milyar 782 bin 800 Dolar gerçekleşti. Kişi başı turist harcaması ise ortalama 641 Dolar'ı buldu. Bu dönemde 11 milyon 447 bin 325 yabancı turistin bıraktığı döviz miktarı da 6 milyon 780 bin 429 Dolar oldu. Kişi başı yabancı turist harcaması 592 Dolar'a geriledi. Yılın ilk yarısında gurbetçiler yabancı turistlere göre daha çok harcama yaptı. Yılın ilk yarısında 2 milyon 260 bin 827 gurbetçi kendi vatanlarında tatil yaptı. Gurbetçiler ülkeye toplam 1 milyar 948 bin 137 Dolar döviz bıraktı. Yabancılardan daha çok harcayan gurbetçiler, kişi başı 862 Dolar harcama yaptı.