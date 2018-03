‘Turizmde eski günlere dönüyoruz’

ANTALYA’YA en çok turist getiren Alman ve Rus pazarlarında da ciddi artışlar beklediklerini ifade eden Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, "2015 yılındaki en iyi rakam 5,5 milyon Alman turist rakamını 2018 yılında yaklaşırız diye düşünüyorum. Rus turistte ise geçen yıl rekor kırmıştık, bu yıl o pazarda da yüzde 15-20 civarında bir artış göstererek 5,5 milyonu görebiliriz" dedi. Almanya Berlin Turizm Fuarı (ITB) ve Rusya’daki turizm fuarları sonrası değerlendirmelerde bulunan TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Türkiye açısından turizmde iyi giden bir tablo olduğunu söyledi. Erken rezervasyon rakamlarında yüzde 20 ila yüzde 100'ün üzerinde artışlar gördüklerini söyleyen Ayık, dünya turizmi açısından en önemli fuarlardan birisi olan Berlin ITB’de Türkiye’nin tekrar çok ciddi bir şekilde talep gören ülkeler arasında yer aldığını söyledi. Avrupa pazarında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 20 ila 30 arasında bir artış gözlemlediklerini belirten Ayık, "Bunu rezervasyonlarda da görüyoruz. Yaz sonu itibariyle de burada Avrupa’nın her yerinden de Türkiye’ye yönelik talep patlamasını bu sene göreceğiz gibi görünüyor. Yılın sonuna geldiğimiz de ise Avrupa pazarından gelen misafir sayılarında çift haneli bir büyüme ki, bizim gönlümüzde yatan bunun 2 ile başlayan bir rakam olması. Yüzde 20 ila yüzde 30 arasındaki bir artışı Avrupa pazarında göreceğiz gibi geliyor" dedi.

‘SADECE ALMAN VE RUSLARDAN BEKLENTİ 11 MİLYON’

Rus turistte 2017 yılında kırılan rekorun 2018 yılında üstüne çıkılacağını beklediklerini dile getiren Ayık, "2018 yılında da bu eğilimin, bu trendin değişmeyeceğini, hatta artarak devam etmesini bekliyor ve arzuluyoruz. Rusya pazarında yüzde 15, yüzde 20 arasında bir büyümenin gerçekleşmesini bekliyoruz. Rusya’da geçen sene tarihi bir rekor kırdık, bu sene bunun üzerine bir sayı artışını yine bekliyoruz. Muhtemelen yüzde 15-20 civarında bir artış o pazarda da yakalamak mümkün olacak gibi gözüküyor. Bu da 5,5 milyon üzerindeki bir rakamı görmek mümkün olabilir" diye konuşurken, Alman turistte en iyi dönem olan 2015 yılındaki 5,5 milyon turist rakamının, 2018 yılında da yakalanabileceğini söyledi.

‘TÜRKİYE GENELİNDE YÜZDE 25 BÜYÜME BEKLENİYOR’

Antalya için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlenen 14 milyonluk turist hedefini de değerlendiren Ayık, Antalya'nın geçtiğimiz yıl 10,5 milyon turist ağırladığını hatırlatarak, "Antalya her zaman Türkiye ortalamasının üzerinde büyümüştür. Türkiye ortalamasının bu sene yüzde 20-25’ler seviyesinde gerçekleşeceğini düşüneceksek, Antalya bu sene bunun üzerine çıkacağı için 12,5-13,5 arasında bir rakamı yakalaması mümkün olabilir gibi gözüküyor. Türkiye genelinde de ortalama yüzde 25 büyümeyi şahsen bekliyoruz" dedi.

‘AFRİN OPERASYONU REZERVASYONLARI ETKİLEMEDİ’

Afrin operasyonunun taleplere etkisinin olmadığına da işaret eden Ayık, "Şuana kadar bunun rezervasyonlara etkisini henüz biz görmedik. İnşallah da bundan sonra da görmeyeceğiz. Bence operasyonu, turizmle birlikte anmamak lazım. Çünkü bizim dilimimiz barış dilidir. Türkiye’nin orada yaptığı operasyon son derece haklı ve yerinde bir operasyondur. Hem ülkemizin sınırlarını korumak, hem güvenliğini arttırmak, aynı zamanda da başta Suriye olmak üzere tüm Orta Doğu’ya barışın tekrardan tesis edilmesi amacıyla yapılmış bir operasyon. Dolayısıyla da bunu bizim sektörle yan yana bunu anmamak ve gündeme de getirmemek lazım" değerlendirmesinde bulundu.

‘İRANLI TURİSTTE UÇAK SORUNU DEVAM EDİYOR’

Son olarak yaklaşan Nevruz öncesi Türkiye’yi tercih eden İranlı turistlerdeki son durumu aktaran Ayık, "İran ile ilgili çok net bir rakam söylemek kolay olmuyor. Nevruz tabi İranlı misafirlerin son derece önemsediği bir tatil dönemi. İran hükümetinin uyguladığı bir takım kararlarla oradaki trafik çok etkileniyor. Uçak sayılarına olan etkiler, oradaki bir takım slotların verilmesi, kullandırılmasıyla alakalı bir takım kararlar sürekli değişkenlik arz ettiği için de net bir rakam göremiyoruz. İran hükümeti burada engelleyici bir karar almasa çok ciddi bir sayıların oradan gelmesi mümkün olacak. Her havaalanına inişe izin verilmiyor. Ya Antep ya da Van üzerinden geliyor uçaklar. Dolayısıyla bu sayıları olumsuz etkiliyor ancak bu sene geçen yılların üzerinde bir rakamı görmemiz mümkün olacak" şeklinde konuştu.