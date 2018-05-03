Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
102909
ALTIN
177.761
DOLAR
4.2173
STERLİN
5.7193
EURO
5.0553
Alanya - Antalya Hava Durumu - 4 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni tasarım Snapchat'in felaketi oldu! Geliri dibi gördü
Yeni tasarım Snapchat'in felaketi oldu!...
Zuckerberg açıkladı, Facebook'a "Çöpçatanlık Özelliği" geliyor
Zuckerberg açıkladı, Facebook'a "Çöpçatanlık Özelliği"...
Etkin Dna tamiri ile sağlıklı yaşlanmak mümkün!
Etkin Dna tamiri ile sağlıklı...

'Turizmde eğitim şart'

Exotic Tour Yönetim Kurulu Başkanı Topçu "Fiyat-kalite dengesi olan en büyük avantajımızı korumamız için konaklama ve hizmet sektöründe eğitim çalışmalarına daha çok zaman harcamamız gerekir" dedi

'Turizmde eğitim şart'

Exotic Tour Yönetim Kurulu Başkanı Topçu "Fiyat-kalite dengesi olan en büyük avantajımızı korumamız için konaklama ve hizmet sektöründe eğitim çalışmalarına daha çok zaman harcamamız gerekir" dedi

03 Mayıs 2018 Perşembe 20:49
'Turizmde eğitim şart'
banner404

EXOTIC Tour Yönetim Kurulu Başkanı turizmci Cengiz Topçu, 2018 turizm sezonuna ilişkin izlenimlerini aktardı ve giderilmesi gereken sorunların çözümüne ilişkin önerilerde bulundu. Nispeten durağanlaşan rezervasyon akışına rağmen 2018 yılı ile ilgili olumlu beklentilerin devam ettiği bir sezona başladıklarını belirten Topçu, "Her ne kadar son anda ortaya çıkan seçim gündemi iç turizm hareketinde bir değişikliğe yol açsa da etkisinin genele bakıldığında çok büyük olmayacağı beklentisi daha ağır basıyor. Bütün pazarlarda olumlu seyreden havanın belkide yüksek sezonda uçak sıkıntısı yaşanacağı endişelerinide beraberinde getirdiği görünür bir gerçek olarak önümüzde" dedi.
'DIŞ TİCARET AÇIĞININ YÜZDE 30'UNU KARŞILIYOR'
"Özellikle riskin önemli bir bölümünü teşkil eden uçak konusunda temkinli davranan tur operatörleri, bu alandaki artışlarını yıllara ve talebin şekillenmesine göre yaptıkları için bu konuda farklı çalışmaların yapılması belki de bundan sonra yapılacaklar konusunda yetkililere ışık tutması gerekmektedir" diyen Topçu, "Ülke dış ticaret açığının yüzde 30’a yakınını karşılayan turizm sektöründe daha kalıcı ve etkili adımlar atılması ve bu konunun karar vericilerin öncelikleri arasında olması gerekmektedir. Sektöre uzun vadeli ve sonuç verici destekler ve sektörü dikkate almak için adımların hızla atılması sektörün yaşaması muhtemel kırılganlıklarada bir önlem olacaktır" yorumunda bulundu.
'THY SEKTÖRDEN DESTEĞİNİ ESİRGEMEMELİ'
Üstüne düşülmesi gereken öncelikli hususları da sıralayan Topçu, "Fiyat-kalite dengesi olan en büyük avantajımızı korumamız için konaklama ve hizmet sektöründe eğitim çalışmalarına daha çok zaman harcamamız gerekir. Tanıtım bütçelerinin destinasyonların fikri alınarak arttırılması ve destinasyonlara buradan pay ayrılması destinasyon bazında yapılan çalışmalara güç verecektir. Destinasyonların yaptığı tanıtım çalışmaları daha amaca yönelik, sonuç verici ve hızlı olmaktadır. Özellikle filosonu her geçen yıl güçlendiren Türk Hava Yolları'nın (THY) bu sektöre uçak konusunda destekleri olmalıdır. Belki yoğun taleplerin olduğu destinasyonlarda charter seferlerine desteği ulaşılabilirlik anlamında ciddi destek olacaktır. Uzun vadede Antalya Havalimanı aktarma merkezi haline dönüştürülüp daha fazla havayolunun burayı kullanmasının önü açılmalı. Özellikle yenileme çalışmalarına ihtiyaç duyan tesisler için faizsiz kredi bu konuda özendirici olacaktır" ifadelerini kullandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Exotic Tour YönetimBaşkanı Topçu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da zabıta ve polisten turizmciye işletmeciye uyarı
Alanya'da zabıta ve polisten turizmciye işletmeciye uyarı
Bu yıl sıra Polonya'da
Bu yıl sıra Polonya'da
Turistleri evlerinde konuk ediyorlar! Hem para kazanıyor hem de...
Turistleri evlerinde konuk ediyorlar! Hem para kazanıyor hem de...

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim