'Turizmde eğitim şart'

EXOTIC Tour Yönetim Kurulu Başkanı turizmci Cengiz Topçu, 2018 turizm sezonuna ilişkin izlenimlerini aktardı ve giderilmesi gereken sorunların çözümüne ilişkin önerilerde bulundu. Nispeten durağanlaşan rezervasyon akışına rağmen 2018 yılı ile ilgili olumlu beklentilerin devam ettiği bir sezona başladıklarını belirten Topçu, "Her ne kadar son anda ortaya çıkan seçim gündemi iç turizm hareketinde bir değişikliğe yol açsa da etkisinin genele bakıldığında çok büyük olmayacağı beklentisi daha ağır basıyor. Bütün pazarlarda olumlu seyreden havanın belkide yüksek sezonda uçak sıkıntısı yaşanacağı endişelerinide beraberinde getirdiği görünür bir gerçek olarak önümüzde" dedi.

'DIŞ TİCARET AÇIĞININ YÜZDE 30'UNU KARŞILIYOR'

"Özellikle riskin önemli bir bölümünü teşkil eden uçak konusunda temkinli davranan tur operatörleri, bu alandaki artışlarını yıllara ve talebin şekillenmesine göre yaptıkları için bu konuda farklı çalışmaların yapılması belki de bundan sonra yapılacaklar konusunda yetkililere ışık tutması gerekmektedir" diyen Topçu, "Ülke dış ticaret açığının yüzde 30’a yakınını karşılayan turizm sektöründe daha kalıcı ve etkili adımlar atılması ve bu konunun karar vericilerin öncelikleri arasında olması gerekmektedir. Sektöre uzun vadeli ve sonuç verici destekler ve sektörü dikkate almak için adımların hızla atılması sektörün yaşaması muhtemel kırılganlıklarada bir önlem olacaktır" yorumunda bulundu.

'THY SEKTÖRDEN DESTEĞİNİ ESİRGEMEMELİ'

Üstüne düşülmesi gereken öncelikli hususları da sıralayan Topçu, "Fiyat-kalite dengesi olan en büyük avantajımızı korumamız için konaklama ve hizmet sektöründe eğitim çalışmalarına daha çok zaman harcamamız gerekir. Tanıtım bütçelerinin destinasyonların fikri alınarak arttırılması ve destinasyonlara buradan pay ayrılması destinasyon bazında yapılan çalışmalara güç verecektir. Destinasyonların yaptığı tanıtım çalışmaları daha amaca yönelik, sonuç verici ve hızlı olmaktadır. Özellikle filosonu her geçen yıl güçlendiren Türk Hava Yolları'nın (THY) bu sektöre uçak konusunda destekleri olmalıdır. Belki yoğun taleplerin olduğu destinasyonlarda charter seferlerine desteği ulaşılabilirlik anlamında ciddi destek olacaktır. Uzun vadede Antalya Havalimanı aktarma merkezi haline dönüştürülüp daha fazla havayolunun burayı kullanmasının önü açılmalı. Özellikle yenileme çalışmalarına ihtiyaç duyan tesisler için faizsiz kredi bu konuda özendirici olacaktır" ifadelerini kullandı.