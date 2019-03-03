Turizmde büyük müjde

Ramazan ÖZDEMİR

2018 YILINDA turist sayısında tüm zamanların rekorunu kıran Antalya, geçen yıla göre ocak ayında yüzde 53.8'lik artışın ardından şubat ayında da yüzde 50'lik bir artış sağladı. 'Ölü sezon' olarak adlandırılan bu aylardaki turist sayısında yüzde 50'nin üzerinde gerçekleşen artış, turizmin 12 aya yayılma hedefi açısından sevindirdi. Ocak ayında tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı. Şubat ayındaki turist sayısındaki artış ise 2015 ve sonrasındaki yılların en yüksek rakamı oldu.

İLK SIRADA ALMANLAR VAR

Şubat ayı toplam turist sayısında ilk sırayı Alman tatilciler aldı. Almanya'dan yüzde 49 artışla 44 bine yakın turist geldi. İkinci sıradaki Rusya'dan ise yüzde 56'lık artışla 31 bin 500 turist geldi. 2019'un iki aylık döneminde ise yine Almanlar aldı. Ocak-Şubat 2019'da Almanya'dan yüzde 51 artışla 73 bin 510 turist geldi. Rusya'dan ise yüzde 68 artışla 68 bin 386 turist kenti ziyaret etti. Antalya'nın iki ana pazarı Almanya ve Rusya'dan 'ölü sezon' olarak adlandırılan ocak ve şubat aylarında da yaşanan rekor düzeydeki artış oranları, önümüzdeki aylar için de büyük umut oluşturdu. En az turist gönderen ülke ise 2 bin 51 kişi ile Fransa oldu.

GZP’DE YÜZDE 101 ORANINDA ARTIŞ

Öte yandan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü verilerine göre Gazipaşa-Alanya Havalimanı (GZP) dış hatlarını 2018 Ocak ayında bin 855 kişi kullanırken, bu rakam 2019 Ocak ayında yüzde 101 artışla 3 bin 736’ya yükseldi. Şubattaki artışın da yüzde 100'e yakın olduğu tahmin ediliyor.

TURİZMCİNİN KUR ENDİŞESİ

Alanya Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu, 2019 yılının ilk 2 ayındaki artışları şöyle değerlendirdi: “Gelen turistlerin birinci tercih sebepleri fiyatların ucuz olması, ikincisi ise Türkiye’nin önceki yıllara göre daha güvenli bir ülke haline gelmesi. Fakat bu durumda işletmeciler olarak zor durumda kalabiliyoruz. Çünkü fiyatlarımızı önceki yılın Euro ve dolar kuruna göre veriyoruz. Dolayısıyla en ufak bir yükselme biz işletmecileri olumsuz etkiliyor. Sayısal anlamda işletmeler dolabilir fakat fiyat anlamında zarar edebilir. Genel anlamda bu aradaki ince çizgiyi dengede tutup ona göre hareket etmeliyiz. Gerekli denetimler yapılmalı ve zamlar geri çekilmeli. İstihdamın yüzde 60’ını oluşturan turizme önem verilmesi gerekir. Eğer Türkiye belini doğrultmak istiyorsa turizmin önünü açması gerekir.”

‘AVRUPA PAZARI HAREKETLENECEK’

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, “Olumlu geri dönüşlerin olduğunu ve talebin arttığını görüyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi Avrupa pazarı özellikle Alman pazarında da artış söz konusu. Alanya-Gazipaşa Havalimanı’nda da artış bekliyoruz. Antalya’ya gelen her turist Alanya’ya da ekonomik anlamda katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

‘AVRUPALI AYNI KALİTEYİ DIŞARIDA BULAMADI’

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, geçtiğimiz yıla göre yüzde 20-25 civarında bir artış olabileceğini vurgularken, “Şu ana kadar rezarvasyonlarda ciddi bir artış gözlemlenmektedir. Bunun en büyük nedenlerinden biri Avrupalıların geri gelmesi. Zira 3-4 yıldan beri Türkiye’yi tercih etmeyen ve Türkiye’ye küsen bir Avrupalı vardı. Fakat diğer ülkelere tatile giden insanlar aynı hizmeti ve fiyat dengesini yakalayamadılar. Bu nedenle Türkiye’ye tekrar dönüş yapmaya başladılar. Özellikle Türkiye’ye yönelik eleştirilerin artık asılsız olduğunu gördüler. Bizler artıştan dolayı umutluyuz. 2019 yılı 2018 yılına göre daha iyi geçeceğini ve yüzde 20-25 civarında bir artışın olacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

