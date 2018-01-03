Turizmde bayram tatili sevinci

ÜÇ günlük tatil ile başlanan 2018’de, resmi tatillerin çoğunun hafta içine denk geliyor olması hem turizmciyi hem de tatilciyi umutlandırdı. Bu yıl Kurban Bayramı tatilinin herhangi bir karar alınmadan 9 gün olması ise, yerli turiste erken plan yapma imkanı sunarken, turizm sektöründe de yabancı turistteki artışla birlikte çift haneli büyüme beklentisi yarattı. Yeni yılda Ramazan Bayramı 4 gün ve pazartesi gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da 3’er günlük tatiller vaat ediyor. Salı gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile perşembe gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı da hafta sonu tatiliyle birleştirilmesi halinde 4’er günlük tatile dönüştürülebilecek tarihler olarak öne çıkıyor. Tüm hafta sonu tatilleri göz önüne aldındığında da, 2018’deki toplam tatil günü sayısı 116 olarak karşımıza çıkıyor. Bu da yılın üçte birinin tatil olduğu anlamına geliyor.

‘PLAN YAPMAYI KOLAYLAŞTIRIR'

Geçmiş yıllarda uzatılan tatilleri hatırlatan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, “2018’de parçalı tatil sayısı blok tatilden daha fazla. Blok tatillerde önceden plan yapmak daha kolaydır. Tatilcilerin rahat plan yapmasının kolaylaştırılması adına, önceki yıllarda olduğu gibi tatillerin uzatılması planlanıyorsa bu bir an önce yapılmalıdır” diye konuştu. Ayık, sınav takvimi yüzünden 15 Haziran’dan önce tatillerin planlanamadığını da vurgulayarak, “Okulların açılış ve kapanış tarihleri bölgeden bölgeye değiştirilirse, hem tatil yörelerinde yaşanan yoğunluğun önüne geçilir hem de tatil sezonu uzamış olur” dedi. Yabancı turist sayısında artış beklendiğini de kaydeden Ayık, 2018’de turizm sektöründe çift haneli büyüme beklediklerini de belirtti.

