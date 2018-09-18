Turizmde batık kredi ikiye katlandı

BANKALARIN turizme kullandırdığı kredilerden geri dönüşü sorunlu olan miktara 1.1 milyar daha eklendi. Bankacılar bunun yıl sonunda daha da artacağını söylüyor.

İkiye katlandı

Kısa adı BDDK olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre bankaların turizme kullandırdığı kredilerden bankacılık literatüründe ‘Takipteki kredi’ olarak tanımlanan kamuoyunda ise “Batık kredi” olarak bilinen geri dönüşü sorunlu krediler ikiye katlandı.

Kriz yılı 2016’dan daha kötü

BDDK verilerine göre geçen yılın haziran ayı itibariyle bankaların turizme kullandırdığı krediler içinde geri dönüşü sorunlu miktar yüzde 2.6 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 4.4’e yükseldi.

Bu, turizmin tarihinin en ağır krizinin yaşandığı 2016 yılından bile daha yüksek.

2016 yılında bankaların turizmdeki geri dönüşü sorunlu kredi miktarı 2.2 idi.

Bankaların icradan otel alması

Bu arada son dönemde bankaların kredi alacaklarına karşılık haciz koydukları otelleri icradan alımlarındaki artış dikkat çekiyor.

Konuyla ilgili olarak görüşlerini aldığımız bankacılar şu değerlendirmelerde bulundu:

Bankalar kredilerinin dönmesini isterler. Bir kredi de yüzde 5 kâr varsa, batan bir kredi 20 kredinin de kârını siler. Hiç bir banka otel almak istemez. Zaten temerrüde düşen bir kredinin teminatının icra ile satışı 5 yıldan az sürmez. Fakat bankalar icrada gayrimenkulün ucuza satılıp mevcut zararın büyümemesi için gayrimenkulü kendi satın alma yoluna gider.”

Bankacılar, bankalarda henüz temerrüde atılmayan krediler olduğunu, bu nedenle takipteki kredi oran ve miktarının yıl sonunda, kasım aralık ayında daha da artacağını söylüyor.

Haziran ayı itibariyle turizmde batık kredi oranı

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2018, 17:19