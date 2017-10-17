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Turizmde 'Asya' seferberliği

Hükümet, turizm sektörünü ayağa kaldırmak için ‘Milli Turizm Seferberliği’ başlatıyor. Bu kapsamda dünya nüfusunun yarısını oluşturan Çin, Japonya, Kore ve Hindistan için kampanya düzenlenecek

Turizmde 'Asya' seferberliği

Hükümet, turizm sektörünü ayağa kaldırmak için ‘Milli Turizm Seferberliği’ başlatıyor. Bu kapsamda dünya nüfusunun yarısını oluşturan Çin, Japonya, Kore ve Hindistan için kampanya düzenlenecek

17 Ekim 2017 Salı 22:52
Turizmde 'Asya' seferberliği
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TÜRKİYE'NİN ‘Milli Turizm Seferberliği’ çerçevesinde 2018’de hedefi Asyalı turistler olacak. Bu çerçevede Türkiye, 2018 yılında dünya genelinde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirecek. Özellikle yoğunlaşılacak bölgeler ise Asya ve Uzakdoğu ülkeleri olacak. Yelda Gökdağ imzalı habere göre, Asyalı turistleri Türkiye’ye çekmek amacıyla tam anlamıyla seferberlik başlatılacak.
TÜRKİYE’YE AKIN EDECEKLER
Kültür ve Turizm Bakanlığı yeni hedefler doğrultusunda yol haritasını da hazırladı. 2018’de turist patlaması için bir dizi karar alan bakanlık, yeni pazarlara açılarak, yeni kapıları zorlayacak. Bu çerçevede Asya ülkeleri ilk tercih edilen pazar olacak. Çin, Japonya, Hindistan ve Güney Koreli turistleri Türkiye’ye çekmek için kampanyalar düzenlenecek. Dünya nüfusunun yarısını oluşturan bu dört ülkeden turist çekebilmek amacıyla, tanıtım projeleri hayata geçirilecek.
HEDEF 'ORTA SINIF' TURİST
Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş 2018 için, “Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya Türkiye bakımından çok önemli ülkeler. Bu dört ülkenin toplam nüfusu dünya nüfusunun yarısı ediyor. Ayrıca bu ülkelerde son derece dinamik bir orta sınıf var” açıklamasında bulunmuştu.
'ÜRÜN ZENGİNLİĞİ ARTIRILACAK'
Yeni hedefler doğrultusunda ürün çeşitlendirmesine de gidilecek. Türkiye turizmin her alanında gelecek taleplere göre cazibe merkezlerine dönüştürülecek. Deniz turizmi sadece yaz ayları arasına sıkışırken, turistlerin 4 mevsim boyunca Türkiye’ye gelmesi için dağ ve doğu turizmi, sağlık turizmi, spor turizmi ve inanç turizmini geliştirmeye yönelik adımlar da atılacak. Bölge ülkeleriyle ortak paketler oluşturularak, ortak paketler üzerinden de ürünler zenginleştirilecek.
 

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Anahtar Kelimeler:
HükümetTurizm
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