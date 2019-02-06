Turizmciyi şok eden iflas, Alanya GZP’ye de uçuyordu!

2019 sezonu için çok yüksek sayıda biletin satılmış olması ve bir çok noktada Almanya´ya geri dönmeyi bekleyen müşteriler arasında biletini seyahat acentası üzerinden alanlar çok daha kolay yardım alıyor. Daha önce yaşanan Air Berlin iflasından sonra Almanya´daki seyahat acentaları kendileri girişimde bulunarak sigorta şirketleri ile anlaşarak yeni bir ürün ortaya koydular. Bu bağlamda Avrupa´nın en büyük seyahat acentası birliği olan Quality Travel Alliance (QTA), QualityPlus (Q+) adlı seyahat sigortasını yarattı. Almanya´da tur operatöründen uçak yolculuğu içeren paket tur alan müşteriler, uçuşu gerçekleştirecek şirket iflas edince, hiç ek ödeme yapmadan başka bir havayolları şirketi ile uçacakken, sadece uçak bileti alan yolcuların bileti karşılıksız olarak yanıyor. Seyahat acentaları tarafından çıkartılan Q+ sigortası için bu durum değişti. Germania iflası ile ilgili yorum yapan QTA sözcüsü Thomas Bösl, “bir başka büyük havayolları şirketinin iflası müşterilerimizin bizde Q+ sigortası almalarının önemini bir daha açık açık gösterdi” diye konuştu ve siyasetçilerin bu çözüme destek vermelerini istedi.