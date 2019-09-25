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Turizmciyi sarsan bir iflas daha: Neckermann Polska'dan kötü haber

İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook'un iflasının ardından firmanın Polonya'daki yatırımlarından Neckermann Polska seyahat şirketi de iflas etti

TURİZM 25.09.2019, 22:44
Turizmciyi sarsan bir iflas daha: Neckermann Polska'dan kötü haber
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SALI günü Zakintos ve Mayorka uçuşlarını iptal ettiğini açıklayan firma dün sabah ise tüm ticari faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu. Neckerman Polska'nın da önümüzdeki günlerde mahkemeye iflas başvurusunda bulunacağı bildirildi. Genel Müdür Maciej Nykiel imzalı başvuruda Neckermann Polska olarak önümüzdeki günlerde Varşova Yerel Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulunulacağı belirtilirken, halen yurt dışında bulunan turistlerin ülkeye geri getirilmesi için sigorta fonunun da devreye sokulmasını istendi.
Neckermann Polska seyahat şirketi aracılığıyla Polonya dışında tatilde bulunan kişi sayısının 3 bin 600 olduğu belirtilirken, Polonya Dışişleri Bakanlığı ise Twitter aracılığıyla yaptığı açıklamada söz konusu turistlerle iletişim halinde olduklarını, kendilerine her türlü konsolosluk yardımı için hazır olduklarını bildirdi.

#Neckermann Polska #İngiliz seyahat şirketi
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