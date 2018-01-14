Turizmciye çağrı

2019 yılında uygulanmaya başlanacak '11. Kalkınma Planı' ile ilgili açıklamalar yapan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, turizm sektörü ile ilgili değerlendirmede bulundu. Turizmde bir dönüşüm sürecini Türkiye’nin mutlaka yaşaması gerektiğini ifade eden Elvan, ''Biliyorsunuz, her şey dahil sistemi çok gelişmiş durumda. Yavaş yavaş her şey dahil sisteminden çıkmamız gerekiyor. Ancak bu çok kolay olmayacaktır. Turizm Şûrası yapıldı. Kalkınma planımızda da mutlaka turizmde dönüşüm konusuna eğileceğiz'' ifadelerini kullandı. Elvan, daha önce düzenlenen Turizm Şurası'nda katıldığı bakanlar oturumunda da aynı açıklamayı yaparak Türkiye'nin her şey dahil sisteminden çıkması gerektiğini savunmuştu.
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