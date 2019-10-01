Turizmcinin gözü Rusya'da: İflas gelirse zarar büyük

Ceren ŞAHİN

ALTAV ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Thomas Cook Rusya'dan ödeme talep ettiklerini ancak henüz yapılmadığını, tedirgin bekleyişlerinin sürdüğünü açıkladı.

Dünya turizmi Thomas Cook'un iflasıyla sarsıldı. İngiltere ayağında açıklanan iflasın ardından korkulan oldu ve Avrupa pazarında da bir yaprak dökümü yaşandı. İskandinav pazarı dışında sırasıyla Hollanda, Almanya ve Polonya da iflas bayrağını çekti. Gözler ise Alanya için büyük önem arz eden Rus pazarına çevrildi. Rusya'dan da olası bir iflas açıklaması yapılması durumunda zararın çok daha büyük olacağı ifade ediliyor.

'RUSYA İFLAS EDERSE ZARAR 100 MİLYON EURO'

Alanya'nun turist portföyü göz önüne alındığında yüzde 50 Rus ve yüzde 50 diğerleri olarak sınıflandırılıyor. Thomas Cook'un Rusya yatırımı olan Intourist aracılığı ile Alanya'ya gelen yaklaşık 160-200 bin arası Rus turist olduğu tahmin ediliyor. Rusya'dan açıklanacak olası bir iflas sonucu ise Alanya'da zararın 15-20 milyon euroyu bulacağı düşünülüyor. İngiltere, Hollanda, Almanya ve Polonya'da açıklanan iflaslarla birlikte Alanya'da 80 milyon euroyu bulan mevcut zararın, olası bir Rusya iflasıyla birlikte 100 milyon euroyu bulacağı ön görülüyor.

'RUSYA'DAN ÖDEME GELMİYOR, TEDİRGİNİZ'

Konuya ilişkin son süreci değerlendiren Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Yeni Alanya'ya yaptığı açıklamada "Öncelikle Rusya’dan henüz kötü bir haber almadık. İnşallah almayız da. Fakat oradan aldığımız sinyaller de pek iyi değil. Zira Rusya’daki Thomas Cook tur operatörü şu ana kadar bir ödeme yapmadı. Bu durum otelcileri endişelendiriyor. Açıklanan iflasların ardından 'Bir iyi niyet göstergesi olarak lütfen bir ödeme yapın ki operasyonun devam ettiğini bilelim' diyerek ücretleri talep etmiştik. Çağrılarımızı yaptık ama şu ana kadar tarafımıza yapılan bir ödeme olmadı. Yapılacağı söylense de herhangi bir ödeme yapmamaları otelcileri tedirgin ediyor. Rusya'da işlerin yolunda devam edeceğinin göstergesi ödemelerin yapılmasıdır" dedi.