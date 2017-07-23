Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Turizmcinin gözü Çavuşoğlu'nda

Önümüzdeki turizm sezonuna ilişkin sözleşmelerin başladığı şu günlerde Türkiye-Almanya gerginliği büyüyor. Korkulu rüyalar gören turizmcinin umudu yine Bakan Çavuşoğlu

Turizmcinin gözü Çavuşoğlu'nda

Önümüzdeki turizm sezonuna ilişkin sözleşmelerin başladığı şu günlerde Türkiye-Almanya gerginliği büyüyor. Korkulu rüyalar gören turizmcinin umudu yine Bakan Çavuşoğlu

23 Temmuz 2017 Pazar 23:28
Turizmcinin gözü Çavuşoğlu'nda
banner404

Erkan UYSAL

ALMAN aktivistin İstanbul'da tutuklanması ile başlayıp, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in "Türkiye ile ilişkilere böyle devam edemeyiz, Almanya’dan Türkiye’ye giden herkes için riskler var" diyerek Türkiye'ye seyahat uyarısı yapması ve Bild'in "Erdoğan şimdi de Alman turistleri mi tutuklayacak?" manşetiyle büyüyen Türkiye-Almanya gerginliği sürüyor.   
ALMAN BAKAN AÇIK MEKTUP YAZDI
Sigmar Gabriel, Almanya'daki Türklere hitaben açık bir mektup yazdı. Birkaç gün önce Türkiye ile ilişkileri manşetine taşıyan ve 'Türkiye'ye gitmeyin' uyarısında bulunan Bild gazetesinde yayınlanan bir mektup kaleme alan Gabriel, Almanya ve Türkler arasındaki dostluğu 'büyük bir hazine' olarak niteledi. Gabriel, mektubunda "Tepkimiz vatandaşları hedef almıyor. Siz bizdensiniz" ifadelerine yer verdi.
'ÇAVUŞOĞLU'NUN YAKLAŞIMI ÖNEMLİ'
Türkiye'nin ve Alanya'nın önemli turizm pazarlarından olan Almanya ile ilişkilerin düzeltilmesi için gözler tekrar Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na çevrildi. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Bakan Çavuşoğlu'nun ve hükümetin yaklaşımlarının son derece önemli olduğunu söyledi. Sili, "Bu krizin her iki tarafın da menfaatlerinin korunduğu bir ortamda bitirilmesi bizlerin arzusu. Halklar olarak tarihten gelen bir bağımız var. Bugüne kadar turizmde de ciddi bir süreç yaşadık. Alanya, Almanya'dan gelen misafirlerin son derece sevdiği, beğendiği bir destinasyon. Bu anlamda biz her şeye rağmen elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. Turizm kültürler arası birleştiricidir. Biz tarihten gelen güçle birlikte bunun devam etmesi noktasında elimizden gelen çabayı göstermek durumundayız ama sonuçta bunun daha iyi boyutlarda devam edebilmesi hepimizin temennisi. Bu da hükümetlerin, her iki tarafın da menfaatlerini koruyacak şekilde devam ettirecekleri ilişkiye bağlı" dedi.   
'BAKAN ÇAVUŞOĞLU KRİZİ AŞAR'
Turizm Profesyonelleri Derneği (SKAL) Alanya Başkanı Mehmet Nedanlı da "Eğer tutuklanan aktivist Türkiye aleyhine bir davranış içerisindeyse, bu da delillerle sabitse, yargı sürecine Almanya da saygı duymak zorunda. Dolayısıyla hukuksal ve siyasal boyuttaki ilişkilerin iki halk arasındaki sosyal ilişkilere yansımaması lazım. Aklıselim galip gelecek. Bu krizin aşılmasındaki en büyük umudumuz Bakan Çavuşoğlu. Çavuşoğlu'nun Gabriel ile ilişkileri çok iyi. Muhtemelen iki ülke arasında arabuluculuğu Çavuşoğlu ve Gabriel yapıp, krizi bitireceklerdir. Bu krizin bitmesi, 2018 turizm sözleşmelerinin başlaması nedeniyle çok önemli" diye konuştu.  

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 24.07.2017 00:20
Anahtar Kelimeler:
Bakan çavuşoğluTürkiye-Almanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Saygilar 2017-07-24 01:25:40

Bu krizler Cavusoglu disisleri bakaniyken basladi yani eski bir olay degil. Birde sayin Cavusoglu TÜRKiYENiN bakani,sadece ALANYA nin degil. Kendi memleketi diye herseyde öncelik alanya olmamali...Eger bir alman HAYIR diyorsa demek ki o karari vermek icin uzun bir zaman önce düsünmüstür.neden hayir demesi gerektigi icin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
'Rusya'da artış yüzde 40'
'Rusya'da artış yüzde 40'
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklaması turizmde sevinç yarattı
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklaması turizmde sevinç yarattı
İşte GZP'nin Şubat ayı verileri
İşte GZP'nin Şubat ayı verileri

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim