Turizmcilerden 'Mısır' endişesi başladı

MISIR'IN Sina şehri üzerinde Rus bir özel hava yolu şiketine ait yolcu uçağının düştüğü 31 Ekim 2015 tarihiden bu yana askıya alınan Rusya-Mısır uçuşları yeniden başlıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır'a dönük uçuşların yeniden başlamasına ilişkin kararnameyi imzalarken, Mısır'ın turizm destinasyonları Şarm El Şeyh ve Hurghada'ya dönük uçuş yasağının şimdilik devam ettiği belirtildi. Kararnameyle birlikte Rus tur operatörlerinin Mısır tatili satmalarının önündeki engeller kalkmış oldu.

'CHARTER UÇUŞLARI İÇİN UMUT VERDİ'

İki ülke arasında uçuşların yeniden başlamasını RIA Novosti haber ajansına değerlendiren Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) İcra Direktörü Maya Lomidze, uçuşların yenide başlamasının Rusya turizm pazarında bir kargaşaya yol açmayacağını belirtti. Kahire uçuşlarının başlamasının Mısır'ın resort bölgelerine uçuşların başlaması için umut verdiğini kaydeden Lomidze, şunları söyledi: "Mısır ile Rusya arasında hava ulaşımının yeniden başlaması, Kızıldeniz'deki turizm destinasyonlarına charter uçuşlarının başlaması için de umut verici bir gelişme. Çünkü, bilindiği üzere, iki ülke arasında uçuşların yeniden başlayacağı tarih için şubat ayı ortaları verilmişti ama ocak başında uçuşlar başladı. Şu anda Rusya'da kış programları satılıyor ve sektörde büyük bir hareket yok. Tur operatörleri sakince Kızıldeniz programlarını hazırlayacak ve resort bölgelere uçuşların yeniden başlamasını bekleyecek."

'PAZARDA KESİKLER OLUŞACAK'

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Mısır'ın Rus pazarında tekrar devreye girmesinin yüksek sezonda Rusya'dan gelecek turist sayısına etki edeceğini belirtti. Dahaoğlu, "Mısır bizler için ciddi bir rakip. Mısır'daki olay, Türkiye-Rusya arasında yaşanan uçak olayından bir kaç gün önce yaşanmıştı. Mısır uçuşları yasaklandığında bizler nasıl heyecanlandıysak, şimdi de buruk bir havadayız. Şu an için tek sevindirici olan şey, sadece tarifeli seferlere izin çıkması. Net rakamları sezonda görecek olsak da, Rus pazarını biraz tıraşlayacak bir gelişme" ifadelerini kullandı.

'MISIR CİDDİYE ALINMALI'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu da, "Mısır, Türkiye'nin güneyine oranla daha uzun süre sıcak olan bir ülke. Deniz, kum, güneş turizmini tercih eden Rus tatilciler, özellikle bizlerin kış dönemi olarak nitelendirdiği süreçte Mısır'ı tercih eder. Ama yüksek sezonda Türkiye'nin kolay kolay rakibi olamaz. Yine de bu durum, hiç etkilemeyeceği anlamı da taşımaz. Rusya 2017 senesinde rekor kırdı, 2018'de rekor tazelenir ama çok üstüne çıkılmaz diye düşünüyorum" diye konuştu.

'2018'DE YENİ REKOR KIRILIR'

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ise şunları söyledi: "Rus tatilcilerin Türkiye'ye gelişini belirli bir oranda etkileyecektir. Ancak, özellikle Antalya'nın Rusya'daki cazibesi en azından geçen seneye ulaşmamızı sağlayacaktır. Daha önce Mısır pazarı açıkken de iyi rakamlara ulaşıyorduk. Yine aynı rakamları alırız diye düşünüyorum. Antalya'nın Rusya'da bilinirliğinin yanısıra bir de Mısır ile Türkiye'nin yüksek sezonları çakışmıyor. Bizim yüksek sezon olarak tabir ettiğimiz Haziran itibariyle başlayan ve Ekim ayına kadar devam eden dönemde Mısır aşırı sıcaklarla boğuşuyor ve yoğun rağbet görmüyor. Rusya pazarında kırılan rekor 2018'de de kırılır ancak çok daha düşük oranda artışlarla kırılır. Yani kârdan zarar ettirir."