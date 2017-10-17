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Turizmciler kış için destek bekliyor

Türkiye Otelciler Birliği Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yazın verilen desteklerin kışın da devamını istediklerini söyledi

Turizmciler kış için destek bekliyor

Türkiye Otelciler Birliği Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yazın verilen desteklerin kışın da devamını istediklerini söyledi

17 Ekim 2017 Salı 00:09
Turizmciler kış için destek bekliyor
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YAZIN sıkıntı yaşamadıklarını belirten Ayık, "2016 dan sonra bu yıl rakamlar iyi. inşallah Türkiye rakamları bu yıl 30 milyonu görecek" dedi.
'KIŞ CAZİBESİ OLUŞTURMALIYIZ'
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Dr. Erkan Yağcı da, havayollarına, acentelere ve otelcilere verilen desteklerin kış döneminde de sürdürülmesini istedi. Turizmdeki mevsimsellik sorunun her yıl yaşandığını, Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta 1,5 milyon ağırladıkları turistin, kış döneminde 250 binlere düştüğünü dile belirterek, "Yaz döneminde yakaladığımız yükseliş trendinin kış döneminde de devam etmesi için istihdama verilen prim ve desteklerin devam etmesi gerekiyor. Bir de Avrupa pazarının geri dönmesi lazım" dedi.
'İSTİHDAM DESTEĞİ ÖNEMLİ'
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran ise, "Havayollarına, acentelere ve otelcilere verilen desteğin sürdürülmesi önemli. Özellikle istihdama verilen desteklerin devam etmesini istiyoruz. Biz de bunlara yönelik çalışma yapıyoruz, şurada taleplerimizi ileteceğiz" diye konuştu.
 

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Otelciler Birliği FederasyonuBaşkanı Osman Ayık
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