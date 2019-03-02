Turizmciler 2019 yılından umutlu! 8 yıl sonra ilk kez...

Turizmde yeni rekorların beklendiği 2019'un ilk ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısının yüzde 5,33 artması sektör temsilcilerini mutlu etti.

Turizmciler 2019 yılından umutlu! 8 yıl sonra ilk kez...
banner404

TÜRKİYE'Yİ ocak ayında 1 milyon 539 bin 496 yabancı ziyaret etti.  Geçen yılın aynı ayıyla mukayese edildiğinde yabancı turist sayısında yüzde 5,33  artış oldu.

Turizmin başkenti Antalya'ya da ocakta yurt dışından gelen ziyaretçi  sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53,3 artarak 90 bin 835 kişiden 139 bin  307 kişiye çıktı.

Turizmi, deniz, kum, güneş üçgeninin dışına çıkararak 12 aya yaymanın  yanı sıra spor, düğün, golf, kültür ve doğa turizminin geliştirilmesi için  çalışmalarını sürdüren sektör temsilcileri, mevcut durumu AA muhabirine  değerlendirdi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı  Erkan Yağcı, turizmde büyüme ivmesinin 2017'den beri sürdüğünü, 2018'i yüzde 20  büyümeyle tamamladıklarını ifade etti.  Bu yıl da turist sayısında artış beklediklerini dile getiren Yağcı,  şöyle devam etti:

"Ocak, yılın ilk ayı ve düşük sezon. Yıla yükselişle, yüzde 5'lik  artışla başlamamız sevindirici bir gelişme. Almanya pazarındaki artış da çok  önemli bizim için. Bu artış, yılın devamına daha umutlu ve olumlu bakmamız için  vesile oluyor."

"Asıl büyük rakamları ileriki aylarda göreceğiz"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık da ocak,  şubat ve mart aylarının çok büyük turist sayılarının yakalandığı aylar olmadığını  ancak büyümenin devam etmesinin önemli olduğunu söyledi.

Ayık, "Yılın genelinde çift haneli büyüme hedefliyoruz. Geçen seneki  artış eğiliminin bozulmadan devam etmesi önemli. Antalya'nın yüzde 53 büyümesi de  önemli. Antalya rakamının böyle olması yılın geneli açısından da sevindirici."  diye konuştu.

Ayık, tüm dünyada turizm hareketinin komşular arasında başladığına,  Bulgaristan ve Gürcistan kapılarından her yıl 1,5-2,5 milyon turistin geldiğine  işaret ederek, "Sezonun içine doğru girdiğimiz zaman pazar çeşitlenmesiyle  birlikte her milliyetten insanın gelişi başlar. Ocak-şubat aylarında bile bizim  sayılarımızda gerileme olmaması önemlidir. Asıl büyük rakamları, artışları  ileriki aylarda göreceğiz." dedi.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, 2019'un,  2018'den daha iyi olacağı sinyallerinin pazarda kendini gösterdiğini dile  getirdi. 2018'de Antalya-Alanya'da 13,5 milyon kişiye ulaştıklarını anlatan  Sili, "Bu rakamı tarihimizde yapmamıştık. 2019'da diğer pazar ile klasik Avrupa  pazarındaki artışı göz önünde bulundurarak Antalya bölgesinde 15 milyon turisti  hedeflemiş durumdayız." ifadesini kullandı. Sili, turist sayısında yaşanan artışla birlikte gelirin de  yükseleceğini, ürün çeşitliliği konusunda yapılacak desteklerle Türkiye'nin 2023  yılında çok daha iyi bir noktaya geleceğini söyledi.

Sili, "Almanya pazarında geçen yıla göre yüzde 30 artış bekliyoruz.  Rusya pazarına baktığımızda ise en az geçen yılki sayıya ulaşılacak. Orta ve Batı  Avrupa kaynak pazarındaki artışlarla 15 milyon turist hedefine ulaşmayı  bekliyoruz." dedi.

Alanya Tanıtım Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, bu yılın  2018'den iyi olacağını gösteren sinyaller aldıklarını belirterek, şu  değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin tanıtımı konusunda katıldığımız fuarlarda güzel sinyaller  aldık. Son olarak Prag'da yapılan fuarda Türkiye'ye yönelik satışlarda yüzde  30'luk bir rezervasyonun gerçekleştirildiğini, özellikle haziran ayında ek  seferlerin gündeme geldiğini biliyoruz. 2019 yılı hedeflerine adım adım  ilerliyoruz. Rusya'dan güzel haberler alıyoruz."

Almanya'dan gelecek turist sayısı bakımından ciddi artışlar  yakaladıklarını vurgulayan Dahaoğlu, Avrupalıların Türkiye'yi tercih etmesindeki  en önemli nedenin ülkedeki huzur olduğunu ifade etti.

"Yıla artışla başlamak güzel"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca,  yıla artışla başlamanın önemine işaret ederek, "Yılın yüzde 5 büyümeyle başlaması  çok büyük bir başarı. Bunun artarak devam edeceğini düşünüyorum. Bu artışa göre  Türkiye'nin 2019 ile ilgili hedeflerine ulaşacağı aşikar." dedi.

"Ölü sezon" diye tabir edilen kış aylarında turizmde artış  yaşanmasının daha anlamlı olduğunu vurgulayan  Atmaca, şöyle konuştu:

"En büyük hedefimiz, bütün sektör paydaşlarının amacı, sezonu 12 aya  uzatmak. Bu artışlar biraz daha moral verici oluyor. Çünkü kışın otellerin açık  kalmasının istihdama büyük katkısı var. Bütün uğraşımız golf, spor, sağlık  hepsini bir araya getirip, turizmi 12 aya yaymak."

"İzlanda bile 7-8 yıl sonra Türkiye'ye uçak koydu"

Muğla'da da turizmciler 2019 sezonundan umutlu. Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı  Bülent Bülbüloğlu, 2019'a büyümeyle başlamanın sektörü heyecanlandırdığını, geçen  sene haziran ayından bu yana aldıkları rezervasyonlarla beklentilerinin daha da  pekiştiğini söyledi.

Muğla'nın özellikle İngiltere, Almanya ve Rusya satışlarının çok iyi  gittiğini anlatan Bülbüloğlu, Gürcistan, Bulgaristan ve İran'dan da kış sezonunda  yüksek turist girişi gerçekleştiğini ifade etti.

Şu an için turizmde göstergelerin çok iyi olduğunu vurgulayan  Bülbüloğlu, "Bizi domine eden pazar İngiltere ve şu an orada çok iyi satışlarımız  var. Erken rezervasyonlar önceki yıllara göre iyi durumda. İç pazar için de  önceki yıllarda mart ayında kapattığımız erken rezervasyonları bu yıl mayıs ayına  kadar uzattık." dedi.

Bülbüloğlu, bu yıl İskandinav ülkelerinin yanı sıra Romanya, Polonya,  Kazakistan ve Kırgızistan pazarlarının çok hareketli olduğunu belirterek,  "İzlanda bile 7-8 yıl aradan sonra ilk defa Türkiye'ye uçak koydu. Bu nedenle bu  yıl tüm pazarlar çok hareketli ve beklentilerimiz çok yüksek." ifadesini  kullandı.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, genel  olarak bakıldığında 2019 yılı için olumlu bir görüntünün ortaya çıktığını dile  getirdi. Kavala, şunları kaydetti:

"Bu yıl ülkemize ve bölgemize gelecek yabancıların çeşitliliği ve  sayıları artıyor. 2019'da Muğla'ya gelecek turist sayısı geçen yıla göre yaklaşık  yüzde 40-50 üstünde bir rakam gibi görünüyor ama önemli olan zaten esas   sezondaki nisan-kasım arasındaki periyotta elde edeceğimiz netice."

TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan da "Ocak  rakamlarındaki artış iyiye işaret.  Bütün yılın iyi geçeceğinin ibaresi. İyi bir  sezonun geldiğini gösteriyor.  Bodrum için ise  erken rezervasyon ve sezona  yönelik rezervasyonlarda yüzde 20-25 gibi bir artış gözlemliyoruz." dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Herkes müteahhit olamayacak! İşte yeni getirilen...
Herkes müteahhit olamayacak! İşte yeni getirilen...
  1. EKONOMİ

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479