Turizmciden şok iddia

İŞTE Hotel By MFD Consulting Yönetim Direktörü Mehmet Ferman Doğan’ın dikkat çeken o açıklaması: “Her yıl Avrupa pazarında Türkiye’ye olan ilgi sürekli artıyor. Bu durum büyük tur operatörlerinin Türkiye ile ilgili açıklamaları ile de örtüşen bir tablo sergiliyor. Bununla birlikte son dönemlerde güçlü döviz kuru da Türk turizmini satışlar yönünde tetiklemekte. TUI, Thomas Cook gibi önemli tur operatörlerini Türkiye ile çalışmaya sevk eden gerekçe de bu noktada ortaya çıkıyor. Hem otellerde daha çok kar elde ediyorlar hem de otellerimiz Akdeniz çanağındaki rakiplerimize oranla çok daha kaliteli hizmet sunuyor. Nitekim satışlarında hep Türkiye’yi ön plana çıkarmaya çalışıyorlar.

‘TÜRKİYE’YE KARŞI ART NİYETLİ BİR TUTUM’

Rakamlar turizm sektörümüz için yeni rekorları, tur operatörleri için yüksek karlılığı ve ciroları ifade ederken seyahat uyarıları ve Türkiye’nin seyahat sigortası kapsamına dahil edilmemesi Türkiye’ye karşı bu ülkelerin art niyetli bir tutum sergilediğini gösteriyor. Bu bağlamda Türk Hükümeti’nin Avrupa Birliği nezdinde masaya daha güçlü kartlar sunarak turizmimizi AB’nin bu ikircikli tutumuna karşı koruması ve bu prangaların kırılmasını sağlaması gerekmektedir. 2019-2020 kış sezonundan başlayarak atacağımız her güçlü adım daha çok gelir ve daha çok turist olarak dönecektir.

AB, TÜRK TURİZMİNİ DURAKLATMAYA MI ÇALIŞIYOR?

Çünkü, Avrupalı turist Türkiye’ye gelmek, Avrupalı operatör Türkiye’yi satmak, Türk otelcisi kazanmak isterken Avrupa Birliği siyasi gerekçelerle Türk turizmini duraklatmaya çalışmaktadır. Bu durum küresel ticaret hukukuna aykırı bir tutumdur. Otel yatırımcılarına ve yöneticilerine, bu gelişmeler kapsamında pazar çeşitlendirmesine gitmelerini öneriyorum."