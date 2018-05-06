Turizmci Topçu'dan HD sistemi açıklaması

EXOTIC Tour Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Genel Sekreteri Cengiz Topçu, son dönemde tartışma konusu haline gelen "Her şey dahil" (HD) sistem ile ilgili tespit ve önerilerini sundu. HD sistem tartışmalarının sektöre bir faydası olmadığı gibi turistin çarşıya inmesi konusunda da çözüm olmayacağını ifade eden Topçu, sorgulanması gereken asıl konuların daha farklı olduğunu belirtti. Topçu, şu noktalara değindi:

'HD BÜYÜK BİR TERCİH NEDENİ'

Son zamanlarda sıkça gündeme getirilen ve destinasyona gelen misafirlerin çarşı esnafına katkısının sorgulandığı sebebinin de HD sisteminin olduğu tartışmalarının çözüm olmayacağını düşünenlerdenim. Misafire konaklama esnasında sunulan değişik imkanlar, misafirlerin otel seçimlerinde önemli rol oynamaktadır. Özellikle bizim gibi zaman zaman sıkıntıların yaşandığı ülkelere gelen kişilere destinasyonu seçmek için sebepler yaratmak ve bunun da en geçerlilerinden birinin bu HD konjoktürü olduğunu unutmamız gerekmekte.

'MİSAFİRİ ÇARŞIYA NASIL ÇEKERİZ'

Kaldı ki HD sistemi de yarattığı katma değer açısından ülke ekonomisine azımsanmayacak bir destek sunmaktadır. Burada belki bizim bu sistemin varlığını kabul ederek misafiri çarşıya nasıl çekeriz onun yollarını aramamız gerekmektedir. Misafirin 'Evet ben Alanya merkeze kesin gitmeliyim' diyeceği sebepler yaratmamız gerekmektdedir. En basitinden Okurcalar'da veya Türkler'de kalanların merkeze gelmesi için ulaşım olanakları ve sunulan hizmetin niteliği ele alınması gereken hususlardan biridir.

'SIK VE KOLAY ULAŞIM ŞART'

Bir ailenin merkeze gelirken kullandığı ulaşım araçlarına çoğu zaman bir bebek arabasını bile koyamaması, 4 kişilik bir ailenin merkeze geliş gidişlerinde ulaşım için ne kadar bütçe ayırması gerektiği araştırılmalıdır. Ayrıca yolda geçen sürenin hiçte kısa olmadığı, bu hatlarda kendilerine daha rahat ve sık ulaşım olanakları sunulmasının yolları bulunmaya çalışılmalıdır.

'ÖNEMLİ OLAN İMKAN YARATMAK'

Bütün bunlara rağmen çarşıya gelen misafire tekrar gelme hissi yaratılması veya döndüğünde arkadaşlarına 'Alanya merkeze şunun için kesin gitmelisin' diyeceği sebepler yaratılmalıdır. Yapılan bütün araştırmalar şunu göstermektedir ki, HD sistemde konaklayan bütün misafirlerin şehir merkezlerini görme arzusu vardır. Önemli olan onlara bunu kolaylaştıracak ortamın yaratılmasıdır.

'ÜNİVERSİTELER DEĞERLENDİRİLMELİ'

Belki otellerde yapılan anket çalışmasının bir benzeri şehir genelinde de yapılırsa, yetkililer için yol gösterici olacaktır. Bu konuda Alanya'nın şansı olan Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) ile işbirliğine gidilebilir. Yapılacak anket çalışmasının az sorudan oluşması, net olması, hem cevaplayanlar açısından hem de sunacağı katkı açısından verimli olacaktır.

'NE YAPARIZ, ONA BAKMAK LAZIM'

Böylece misafirin otelden çıkıp tekrar otele dönene kadar yaşadıkları, bizlere ne yapmamız ya da yapmamamız gerektiği ile ilgili ipuçları verecektir. Sonuç olarak bütün paydaşlar olarak HD sistem diğer konaklama çeşitleri gibi bir gerçeğimizdir. Bu şartlarda ne yapılabilirizin üzerinde çalışmamız gerekmektedir."

