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Turizmci mutlu ve umutlu

Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde düzenlenen 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin ankette, turizmcilerin bu yıl hem turist hem de gelirini arttırdığı ortaya çıktı

TURİZM 29.11.2019, 21:14 29.11.2019, 21:17
Turizmci mutlu ve umutlu
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2020'de hem Avrupa hem Rus pazarında artış bekleyen sektörün, buna bağlı iç pazar kontenjanlarını büyük oranda aynı tuttuğu veya azalttığı belirlendi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde, turizm sektörü temsilcilerinin katılımıyla anket gerçekleştirildi. 27-28 Kasım tarihlerinde iki gün süren ve Belek Nest Kongre Merkezi'ndeki kongrede yapılan ankette, sektör temsilcilerinin 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı beklentileri belirlendi. Toplam 13 sorudan oluşan ankete göre, 2020 için hem Avrupa hem de Rusya pazarında artış bekleyen turizmci, yerli turist kontenjanlarını büyük ölçüde düşürdü veya artışa gitmedi.  
YÜZDE 84'ÜNDE TURİST SAYISI ARTTI
2019 yılı doluluklarının 2018'e göre nasıl değiştiği sorulan sektör temsilcilerinin yüzde 34'ü yüzde 10 arttığını kaydetti. Yüzde 28'i yüzde 5, yüzde 22'si yüzde 15 ve üzeri artış yaşadı. Toplamda yüzde 84'ünün artış yaşadığı gözlendi. Yüzde 9'a göre aynı kalırken, sadece yüzde 4'ü yüzde 10 ve üzeri azaldığı, yüzde 3'ü de yüzde 5 azaldığı yanıtını verdi. 
TURİZMCİLERİN GELİRİ DE ARTTI
Ankette geçen yıl turizmcilerin gelirinin de arttığı belirlendi. 2019 yılı gelirinin 2018 yılına göre değişimine bakıldığında ise yüzde 31'i yüzde 15 ve üzeri, yüzde 31'i yüzde 10, yüzde 15'i de yüzde 5 artış yaşadığını açıkladı. Buna göre toplamda yüzde 77'nin gelirinin 2018'e göre bu yıl arttığı belirlendi. Yüzde 9'un geliri aynı kalırken, toplam yüzde 13'e yakını da azaldığını belirtti. 
GİDERLERDE BÜYÜK ARTIŞ
Bu yıl hem turist sayısında hem gelirde artış gösteren turizmcilerin 2018'e göre giderlerinin de büyük ölçüde arttığı belirlendi. Yüzde 62.5'i yüzde 15 ve üzeri, yüzde 21.6'sı yüzde 10, yüzde 8'i de yüzde 5 artış olduğu yanıtını verdi. Toplamda yüzde 92'nin giderinin arttığı, yüzde 5'in geçen seneyle aynı, yüzde 3'ün de azaldığı belirlendi. 
BU YILIN EN ÖNEMLİ SORUNLARI
2019 yılında turizmi etkileyen en önemli sorun olarak katılımcıların yüzde 23.7'si dış politikayı gösterdi. Yüzde 21'e göre Thomas Cook'un iflası, yüzde 20'ye göre artan maliyetler, yüzde 16.5'a göre de bölgemizdeki siyasi gelişmeler en önemli sorunlar arasında yer aldı. Bu sorunları fiyat politikaları, kalifiye personel eksikliği ile imaj ve tanıtım sorunları takip etti.
2020'DE BEKLENEN RİSKLER
2020 yılında Türk turizmi için en önemli risk olarak ankete katılanların yüzde 59.7'si bölgemizdeki siyasi gelişmeleri gösterdi. Yüzde 19.5'i enflasyon artışı, yüzde 9'u rakip destinasyonları en büyük risk olarak görüyor. Ayrıca kalifiye personel eksikliği ve Thomas Cook'un iflasından sonra oluşan Pazar boşluğu da en önemli riskler arasında yer aldı. 
AVRUPA'DA ARTIŞ BEKLENİYOR
2020 yılı için Avrupa pazarı hakkındaki düşünceleri sorulan turizm sektörü temsilcilerinin yüzde 34.4'ü yüzde 5 artış, yüzde 27'si yüzde 10 artış, yüzde 13'ü ise yüzde 10'un üzerinde artış beklediği yanıtını verdi. Buna göre sektörün yüzde 78'e yakını Avrupa pazarında 2020'de artış bekliyor. Geri kalanların bir kısmı aynı kalacağı, bir kısmı da yüzde 5 düşüş olabileceği görüşü sundu. 
RUSYA'DAN DA ARTIŞ BEKLENİYOR
Turizmcilerin 2020 yılı Rusya Federasyonu pazarına ilişkin düşüncelerinde de toplamda yüzde 71'e yakını artış öngördü. Yüzde 31.4'ü yüzde 5, yüzde 27.6'sı yüzde 10, yüzde 11.8'i ise yüzde 10'un üzerinde artış beklediğini belirtti. Yüzde 17'si aynı kalacağını düşünürken, yüzde 12'lik kısım da yüzde 5 artış olabileceğini kaydetti. 
EKONOMİK BEKLENTİ: 2020 DAHA İYİ OLACAK
2020 yılı için işletmelerin ekonomik beklentisi de genel anlamda iyi çıktı. Ankete katılanların yüzde 64.7'si 2019'dan daha iyi olacağı, yüzde 22.4'ü ise 2019'la aynı olacağı yanıtı verdi. Yüzde 13'ü ise 2019'dan daha kötü olacağını savundu. 2020 yılı için ortalama Euro kuru öngörüleri sorulan turimzcilerin yüzde 67'si 6.5- 7.5 TL arasında, yüzde 12.5'i 6- 6.5 TL arasında, yüzde 12'si 7.5- 8 TL arasında beklenti tahmininde bulundu. Sektörün 2019 yılı kredi kullanımına bakıldığında ise yüzde 45.3'ü kredi kullanmadığı, yüzde 22.2'si yeniden yapılandırdığı, yüzde 21.7'si de kredi kullanımını azalttığını bildirdi. Yüzde 10.8'lik kısmı da kredi bulmakta zorlandığı yanıtını verdi. 
TURİZMİN ÖNCELİKLİ İHTİYAÇLARI
Türk turizminin öncelikli ihtiyacı sorulan turizmcilere göre, yüzde 33.3'üne göre imaj ve algı yönetimi ilk sırada yer aldı. Yüzde 32.3'üne göre kişi başı turist gelirinin artırılması ikinci sırada yer aldı. Yüzde 19'a göre de yapısal reformlar gösterildi. Ayrıca ürün çeşitliliğinin artması, yeni pazarların oluşması ve turizmin kamu bütçesinden daha fazla pay alması da sıralandı. 
AJANSIN ÖNCELİKLİ GÖREVLERİ NE OLMALI?
Sektör temsilcileri bu yıl kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın öncelikli görevleriyle ilgili olarak ise yüzde 53.3 oranla, 12 ay turizm hareketlerini destekleyecek yan ürünlere destek sağlanması ve teşvik edilmesi gerektiğini açıkladı. Yüzde 19'a göre pazarlara göre farklı tanıtım stratejilerinin oluşturulması, yüzde 10'a göre de dijital pazarlamaya ağırlık verilmesi sonucu çıktı. Ayrıca kaynak pazarlarda lobi çalışmalarının geliştirilmesi, kent turizmini geliştirecek kültürel, sanatsal ve spor faaliyetlerine teşvik ve destekler ile tanıtımda ortak dil oluşturulması da öne çıktı. 
İÇ PAZAR KONTENJANI AZALTILIYOR
İç pazar kontenjanını 2020 yılı için yüzde 47'si 2019 ile aynı bırakırken, yüzde 36'ya yakını azalttığı yanıtını verdi. Sadece yüzde 17'si yüzde 5 ve üzeri artırdığı yanıtını verdi. Bu sonuç 2020 yılı için yurtdışı pazar turistin sayısının daha da artacağından otelcilerin iç pazar için kontenjanını büyük ölçülerde aynı tuttuğu veya azalttığını ortaya koydu.

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