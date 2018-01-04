Turizmci mutlu: 'Sıra GZP'nin büyütülmesinde'

İYİ gözüken 2018 turizm sezonu öncesi Bakan Çavuşoğlu'nun girişimleriyle Corendon ve Sun Express'in de Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na (GZP) dönüyor olmaları turizm sektöründe büyük sevinç yarattı. Bakan Çavuşoğlu'nun Alanya için bir velinimet olduğunu, Çavuşoğlu'nun adeta bir Turizm Bakanı gibi çalıştığını belirten turizmciler "Sayın bakanımızdan bu yıl 1 milyon yolcu sayısını çok rahat aşmasını beklediğimiz GZP'nin büyütülmesi konusunda da destek istiyoruz" dediler.

'BÜYÜK MORAL OLDU'

Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu, "Bir dönem GZP'ye gelen ancak daha sonra vazgeçen Sun Express'in yeniden uçuş düzenlemesi yapması çok iyi oldu. Öte yandan Corendon'un da sefer sayılarını arttıracak olması gayet yerinde olmuş. Son günlerde İskandinav piyasasında da hareketlenme vardı. Bu talebi de karşılamak bu sayede daha kolay olacak. Bu gelişmeler turizmciye moral oldu. İnşallah 2018’de iyi bir doluluk yaşarız. Bu Alanya için çok önemli. Bakanımızdan bundan sonraki ricamız, GZP'nin büyütülmesi yönünde de desteklerini arttırması. Kendisine bu emeklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

'TURİZM BAKANI GİBİ ÇALIŞIYOR'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu ise "Bakanımıza desteklerinden dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır. Kendisi her zaman Alanya için uğraş veriyor. Adeta Turizm Bakanı gibi çalışıyor. Kendisi Alanyalı olmasının yanısıra Alanya'nın potansiyelini de iyi bilen bir isim. GZP için verdiği uğraş da bu yüzden. 2016-2017'de Türkiye'yi terk eden ve yavaş yavaş geri dönmeye başlayan İskandinavya ve Almanya pazarlarında oluşan talep de, Corendon ve Sun Express'le rahatlıkla karşılanacaktır. Bakanımıza teşekkür ederiz" dedi.