Turizmci kredisini ödemekte zorlanıyor

MAYIS ayında azalan, Haziranda hafif yükselen konaklama sektörü kredi kullanımı, Temmuzda yeniden geriledi. Ancak takibe düşen kredilerde yükseliş sürdü.

2018 yılı Mart ve Nisan aylarında 71’er Milyon, Mayıs’ta da 554 Milyon Dolar azalan konaklama sektörü banka kredileri, Haziran’da 32 Milyon Dolar yükselmişti. Krediler, temmuz ayında 395 Milyon Dolar azaldı.

Konaklama sektörünün kullandığı krediler 454 milyon Dolar geriledi

Böylece 2018 yılı 7 aylık dönemde, konaklama sektörünün bankalardan kullandığı krediler 454 Milyon Dolar geriledi. Mart ve Nisan aylarında artan konaklama sektörünün, takibe düşen kredi hacmi, Mayıs ayında 32 Milyon Dolar azalmıştı. Haziran ayında ani bir yükselişle 176 Milyon Dolar’lık artışa geçen takibatlar, temmuzda 45 Milyon Dolar daha arttı.

Böylece 7 ayda takipteki krediler, 218 Milyon Dolar artmış oldu. Turizmdatabank’ın BDDK verilerinden yaptığı analize göre; Turizm sektörünün (oteller + restoranlar + diğer) 2018 yılı 7 aylık dönemde bankalardan kullandığı kredi miktarı; Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran’daki düşüşten sonra Temmuzda da geriledi.

Böylece; 2018 yılı 7 aylık dönemde turizmde kullanılan krediler, toplamda 1,7 Milyar Dolar azalmış oldu.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 16:28