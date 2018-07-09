Turizmci Korkmaz'dan Cumhurun ilk Başkanına mektup

ISTTA Başkanı Halil Korkmaz'dan Cumhur'un ilk Başkan'ına mektup...Cumhur'un ilk Başkanına;Sayın Başkanım, yeni bir dönem başlatıyorsunuz.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun.Turizm sektörü temsilcileri olarak bizler de açıklayacağınız yeni kabineyi büyük bir heyecanla bekliyoruz. Yıllardır özlemini çektiğimiz, sektörün içinden gelen, sektörü yaşayan, kriz dönemlerini yaşamış içimizden birinin Bakan olması ümidinin heyecanını yüreğimizde yaşıyoruz.Yeniden başlamak yerine yolu hızlandırmak, günümüz rekabet dünyasında farkı kapatarak liderliğe soyunmak en büyük arzumuz. Ülkemizin eşsiz kültürel değerlerini ve turizm potansiyelini hepimiz biliyoruz. Artık tüm dünyanın da öğrenmesi gerekiyor.Sayın Başkanım sektör olarak "Elinizde yeteri kadar nedeniniz varsa yapamayacağınız hiçbir şey yoktur" sözünü şiar edindik. Türkiye'nin dünyada turizm liderliğini devralması için her türlü potansiyeli var, sadece insanımızın güleryüzü, misafirperverliği bile buna değer. Tecrübeli ellerde sektörün şahlanacağına olan inancımız sonsuz. Sorumluluğu sektör almak istiyor, artık güzel günlere hep birlikte koşmak istiyoruz. Zamanı iyi kullanan, hep sahada olan ve dünyadaki paydaşlarıyla kucaklaşan, bürokrasinin engellerini kaldırarak yol açan ve doğru yolu gösteren bir turizm bakanı atamanızı istiyoruz.Yeni dönemi vizyon, bilgi, profesyonel ekip, pratiklik, hızlı davranma, başka bir deyişle az konuşup çok iş yapma dönemi olarak belirlediniz, yeni sistem bizleri tarihe taşıyacak. Sektörü artık yeni baştan anlatmak istemiyor, el ele heyecanla yol almak istiyoruz. Ortak akıl, ortak kararlarla hep birlikte yol almak istiyoruz. Sayın Başkanım bize lütfen; ülkemize daha fazla nasıl turist getirilebileceğini bilen, pazarlama ve tanıtımdan anlayan, halkla ilişkileri kuvvetli, kültür ve turizmde STKları tanıyan, kültürel değerlerimizi ve varlıklarımızı iyi bilen, yeni trendleri uygulamada pratik davranabilecek, 2050 hedeflerinde kültür ve turizmde bizi şahlandırabilecek, sektörü tanıyan bir bakan ataması yapın.Sayın Başkanım; artık adına dijital dediğimiz yeni bir dünya var ve bu dijital dünyada dönüşümü gerçekleştirenler, rekabette açık ara öne çıkarken yapamayanlar da maalesef ligden düşecekler.Yeni nesil, yeni ihtiyaçlar yeni beklentilerin doğurduğu ihtiyaçlar, farklı deneyimler yaşama arzusu turizm sektörünü her geçen gün şekillendiriyor. Turizm sektörünün bunu tüm paydaşlarıyla çok iyi kavraması ve hayata geçirmesi için sektörümüzden birini atayın.Eksikliklerimizi tamamlamak, rekabette öne çıkmak için yapılması gerekenler için istiyoruz. Tecrübeli ellerde sektörün altın yıllarını yaşayacağından hiç kimsenin şüphesi yok.Sorumluluk bu kez sektörün ta kendisine verilirse, hedeflerin daha hızlı aşılacağına inanıyoruz.Sektör adına teşekkür ederim