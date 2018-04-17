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'Turizmci kaygılı'

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, turizmciler olarak Suriye’deki gerilimin bir an önce sonlanmasını dilediklerini söyledi

'Turizmci kaygılı'

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, turizmciler olarak Suriye’deki gerilimin bir an önce sonlanmasını dilediklerini söyledi

17 Nisan 2018 Salı 22:16
'Turizmci kaygılı'
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ACENTE ve tur operatörlerinin otellere "fiyat düşürün" baskısı yaptığı iddiaları üzerine TÜROFED Başkanı Osman Ayık ve Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı açıklama yaptı. 
‘2018 YILINI PARLAK ŞEKİLDE GEÇİRECEĞİZ’ 
"2018 yılının erken rezervasyon rakamları son derece umut verici seviyede gidiyordu" diyen Ayık, "Ama bu sektör gerginliği, kavgayı, savaşı sevmez. Suriye’deki tansiyonun yükselmesi, gerginliğin artması ister istemez gelecekle ilgili bir takım kaygıları arttırdı. O nedenle biran önce yakın çevremizdeki tansiyonun düşmesi ve olumlu bir havanın oluşmasıyla birlikte yine biz 2018 yılını parlak şekilde geçireceğiz. Sektör bileşenleri birlikte hareket ederek bu sorunun üstesinden gelecektir. Temennimiz bir an önce gerginliğin sona ermesidir" dedi.  
‘SOĞUKKANLILIĞIMIZI KORUMALIYIZ’ 
AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ise Türkiye'nin yakın bölgelerinde sürekli Suriye bağlantılı gelişmelerin olduğunu belirterek, "Ama biz sektör olarak çok duyarlı olmalıyız. Soğukkanlılığımızı korumamız gerekir. Durumların ani olarak değiştiği bu ortamda ani kararlar alarak yanlış bir takım işlere girmememiz gerekir. Burada yapmamız gereken soğukkanlı olup, olayları takip etmemizdir" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Otelciler FederasyonuTÜROFEDOsman Ayık
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