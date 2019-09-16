Turizmci Gür Ailesi’nin anne acısı
Alanya’da Justiniano oteller grubunun sahipleri olan Mehmet, Ahmet, Seyitali ve Ömer Gür kardeşlerin annesi Hanım Gür (93) bu sabah Ankara’da vefat etti
TURİZM 16.09.2019, 08:29 16.09.2019, 08:31
YAŞLILIĞA bağlı rahatsızlıklardan vefat eden Hanım Gür’ün cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Ankara Hacı Bayram camiinde kılınacak cenaze namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
DİM Medya olarak, merhumeye Allah’tan rahmet, turizm camiasına ve Gür ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
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