Turizmci dört köşe

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, iç pazar hareketliliğinin genel anlamda iyi geçtiğini söyledi. İç pazar ağırlıklı tesislerde yüzde yüze varan doluluk olmadığını kaydeden Ayık, "Şuanda dış pazar hareketi devam ediyor. Okul çağında çocuğu olmayan aileler için tatil devam eder" dedi. Ayık, Kasım ayındaki eğitim tatilinin de turizmde etkili olacağını ifade etti.



REKOR KIRACAK

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca ise, Akdeniz'de çok bereketli bir bayram tatili geçirildiğini anlattı. Bayramda tatile çıkamayan ailelerin bayram sonrası tatile çıktığının altını çizen Atmaca, "İç pazar hareketliliği Eylül'ün 15'ine kadar devam edecek. Okul çağında çocuğu olmayan aileler de sezon sonuna kadar tatile çıkabilir" diye konuştu. Dış pazar hareketliliğinin de çok iyi düzeyde seyrettiğini aktaran Atmaca, Ağustos ayının çok iyi bir rekorla kapanacağını düşündüğünü kaydetti.