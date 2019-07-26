Turizmci bayram tatilinden umudunu kesti

10 AĞUSTOS’TA başlayacak bayram tatili, 14 Ağustos Çarşamba bitiyor. Perşembe ve cuma günleri ise henüz tatil süresine dahil edilmedi. Turizm dışındaki sektörler tatil süresinin uzamasına karşı çıkarken, turizmciler de tatilin uzaması konusunda yapılacak bir açıklama için artık geç kalındığını düşünüyor. Turizm sektörü dışında olanlar iş gücü kaybı olacağı gerekçesiyle tatilin uzamamasını talep ederken, turizm sektörü de artık umudunu yitiriyor.

YÜKSEK FİYAT VURGUSU

Kurban Bayramı’na 3 haftadan kısa bir süre kalması sebebiyle tatilin uzaması kararı alınsa dahi çok büyük etkisi olmayacağına dikkat çeken turizm sektörü temsilcileri, son anda tatil uzarsa rezervasyon yapmak isteyenlerin yüksek fiyatlarla karşılaşacağına vurgu yaptı.

‘TATİL KARARI 1 AY ÖNCE İLAN EDİLSEYDİ’

Otellerin belirli doluluk oranlarına ulaştığını dile getiren sektör temsilcileri, artan dolulukların fiyatları da yukarı çektiğini söyledi.

Kurban Bayramı tatilinin bu tarihlerde uzatılmasının çok fazla bir şey ifade etmediğini belirten Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Tatil kararı 1 ay önce ilan edilseydi acenteler ona göre program oluşturur, planlarını yapardı. Şimdi uzarsa tüketicinin kararı da çok etkilenmez. Memleketine gidecek olan yine oraya gider. Tatil uzadı diye farklı planlar içine çok girmez” dedi.

‘OLUMLU YA DA OLUMSUZ BİR ETKİSİ OLMAZ’

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık da, “Bu saatten sonra alınacak kararın olumlu ya da olumsuz bir etkisi olmaz. Çünkü tatil planlamak için zaman kalmadı. Doluluklar yüksek olduğu için zaten fiyatlar yukarı çıkıyor. Bu tip tatillerin daha yılın başından belli olması gerekiyor. Vatandaş da ona göre plan, program yapıyor” ifadelerini kullandı.

İŞ DÜNYASI KARŞI ÇIKIYOR

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir yaptığı bir açıklamada “Zor bir ekonomik süreçten geçiyoruz, daha fazla tatile değil daha fazla üretime ihtiyacımız var” demişti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da “İşçiler ister. Tatil yapacaklar ama benim iş yerim duracak. Ben 9 gün primini ödeyeceğim. Ben taraftar değilim. Tatili verince benden gidiyor. Emekçi bunu ister ama işveren istemez” dedi.