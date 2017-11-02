Turizm yüzleri güldürdü! 9 ayda 11,4 milyar dolar kasaya girdi

AJANS Press, TÜİK verilerini derleyerek konuyla ilgili medya araştırması gerçekleştirdi. Ajans Press'in gerçekleştirdiği incelemeye göre araştırmaya konu olan Temmuz-Eylül arası dönemde turizmle ilgili medyaya 76 bin 758 yazılı basın haberinin yansıdığı tespit edildi.

TURİZM GELİRLERİNİN YÜZDE 77'Sİ YABANCI ZİYARETÇİLERDEN

ITS Medya'nın portal incelemesinde ise yine aynı dönemde turizmi konu alan 90 bin 131 haber çıkışı saptandı. Medyaya yansıyan haberlerde, turizm gelirlerinin yüzde 77'si yabancı ziyaretçilerden, yüzde 23'ü ise yurt dışında ikamet eden gurbetçilerden elde edildiği belirlendi. Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayıları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38.1 oranında artışla 16 milyon 663 bin 265 kişiye çıkarken bu sayının 13 milyon 770 bin 308'ini yabancı ziyaretçiler, 2 milyon 892 bin 957'sini ise yurtdışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

YABANCILAR 634 DOLAR HARCARKEN GURBETÇİLER 900 DOLAR HARCADI

Temmuz Eylül arası dönemde yabancı ziyaretçilerin ortalama harcaması 634 dolar olurken, yurtdışında ikamet eden vatandaşlar ortalama 900 dolar harcama yaptı. Bu yılın ilk 9 ayındaki turizm geliri 20.1 milyar dolar ve 30.3 milyon turiste ulaşarak geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre rekor seviyelere ulaştı.