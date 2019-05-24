Turizm teşviki yasalaştı

YENİ yasaya göre turizm amaçlı değerlendirilmesinde yarar görülen, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerindeki Hazine taşınmazlardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca uygun görülenler iki ay içinde tahsis edilebilecek. Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden konaklama amaçlı kullanılması mümkün olanlar ile mesire yerleri içerisindeki her tür ve kapasitede konaklama tesislerini tahsis etme yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na verilecek.

ALT YAPI BAKANLIKTAN

Yasaya göre, tapuya tescili mümkün olan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici yerler ile kapanan yollar ve yol fazlalarının ise talep tarihinden başlayarak en geç bir ay içinde Hazine adına tescili yapılarak işletmeye açılması sağlanacak. Orman sayılan alanların da belirli sınırlamalarla Turizm Bakanlığı’na tahsis edilmesi süreci hızlandırılacak. Turizmin gelişimine katkı sağlamak amacıyla kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri sınırları içinde ve bu bölge ve merkezlere hizmet verecek alanlarda altyapı yatırımlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yapılması, başka kamu kurumlarınca yapılanların da gerekirse devralınması, işletilebilmesi, işlettirilebilmesi sağlanacak. Böylece hem kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri sınırları içindeki turizm tesislerine hem de bu bölge ve merkezlerde yaşayan vatandaşlara altyapı hizmetinin daha sağlıklı ve bütüncül şekilde ulaştırılması hedefleniyor.



YABANCI YATLARA TİCARET ÖNLEMİ

Belge almadan faaliyette bulunan deniz turizmi araçları ve işletmelerine yeni yaptırımlar uygulanacak. Türk bayraklı yatların rekabet gücünün arttırılması ve yabancı bayraklı yatların ticari faaliyetlerinden dolayı devletin vergi kaybının önlenmesi için ülke karasularında yabancı bayraklı yatların ticari faaliyetlerine izin verilmeyecek. Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden konaklama amaçlı kullanılması mümkün olanlar ile mesire yerleri içerisindeki her tür ve kapasitede konaklama tesislerini tahsis etme yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na verilecek. Su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgelerden bakanlıkça belirlenen yerlerde turizm ve sportif amaçlı dalış yapma olanağı sağlanacak.