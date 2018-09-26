Turizm tahsislerinde devrim niteliğinde değişiklik

DÜN Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle bakanlık, kıyılarda haksız ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen işgallerin önüne geçerek, halkın kıyılardan ve denizlerden kolay ve ucuz şekilde yararlanması için kısa süreli günübirlik tesis alanları kiralanmasına karar verdi.

Kiralama işlemleri, ön izin ve kesin tahsis usulüne tabi olmadan komisyonca belirlenebilecek.

Bağışlayana pay

Yönetmelikle Hazine’ye bağışlanan taşınmazların tahsisine ilişkin de önemli bir karar alındı. Daha önce bakanlık tarafından tahsisi yapılan taşınmazın yargı kararıyla iptali halinde yatırımcıların bu taşınmazları hazineye bağışlaması durumunda bu yatırımcıya bakanlık tarafından sosyal ve teknik alt yapıya katılım payı ödenecek.

İpotekli taşınmazlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla satışa konu tahsis ve haklarıyla ilgili de önemli bir karara imza attı. Buna göre, ipotek alacaklısı kredi kuruluşunun bakanlık aleyhine açtığı davalardan feragat etmesi durumunda, bakanlık önceki yatırımcının kesin tahsis işlemini iptal etmeyecek.

6 aylık süre

Aykut Yılmaz imzalı habere göre, yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle bakanlıkça verilen ancak her ne sebeple olursa olsun veriliş tarihinden itibaren 20 yıl geçmesine rağmen kesin tahsise dönüştürülemeyen ön izinler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 aylık süre içerisinde de kesin tahsise dönüştürülememesi halinde kendiliğinden sona erecek.

Milli parklara turizm tesisi izni

Yönetmeliğe göre, milli parklar da turizm tesisi hizmet alanı olarak kullanılabilecek ve yatırımcılara tahsis edilecek. Tahsiste öncelikle bozuk alanlar ve orman içi açıklıklar tercih edilecek. Yönetmelikle ayrıca, kıyı turizmi dışında kalan diğer turizm türleri için teşvikler verilecek. Mevcut tahsisli turizm tesislerinde çalışan personelin barınma sorunu ortadan kaldırılıp, yaşam kaliteleri artırılacak.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2018, 14:54