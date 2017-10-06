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'Turizm Şurası' heyecanı

Ulusal turizm stratejisinin geliştirilmesine yönelik raporun hazırlanacağı şuraya Antalya BŞB de davet edildi

'Turizm Şurası' heyecanı

Ulusal turizm stratejisinin geliştirilmesine yönelik raporun hazırlanacağı şuraya Antalya BŞB de davet edildi

06 Ekim 2017 Cuma 21:36
'Turizm Şurası' heyecanı
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, Ankara'da 1-3 Kasım tarihlerinde düzenlenecek '3'üncü Turizm Şurası'na Yerel Yönetimler ve Turizm Komisyonu üyesi olarak davet edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı İbrahim Evrim'i Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tarafından 1-3 Kasım tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek '3'üncü Turizm Şurası'na davet etti. Evrim, Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen 3'üncü Turizm Şurası'nda Yerel Yönetimler ve Turizm Komisyonu üyesi olarak görev alacak.
STRATEJİ İÇİN RAPOR HAZIRLANACAK
Şurada dünya turizm endüstrisinde büyük potansiyeli olan Türkiye'nin pazar ve ürün çeşitliliğini artırarak turizmden daha fazla pay almasını sağlayacak adımlar tartışılacak. Şura kapsamında 13 ana başlık altında komisyon toplanacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, turizm sektörü başta olmak üzere ilgili sektör temsilcileri ve akademisyenler tarafından komisyon konuları müzakere edilecek. Şurada ayrıca ulusal turizm stratejisinin geliştirilmesine yönelik bir rapor hazırlanacak. 

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Anahtar Kelimeler:
TurizmşuraUlusal Turizm Stratejisi
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