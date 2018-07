Turizm şoförleri, üniversiteli olacak

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), ulaşım sektöründe kalitenin artmasına yönelik Akdeniz Üniversitesi bünyesinde “Otobüs Kaptanlığı Ön Lisans Programı” açılması talebiyle girişimlere başladı. ATSO Başkanı Davut Çetin, 35. Grup (Taşımacılık) Meslek Komitesi üyelerinin talebini Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Ünal’a iletti. Rektör Ünal, sektörden böyle bir talep gelmesinden büyük memnuniyet duyduklarını kaydederek, konuyla ilgili çalışma başlatacaklarını söyledi.Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Ünal ve Üniversite Danışmanı Feyzullah Arslan, ATSO Başkanı Davut Çetin, Başkan Yardımcıları Mızrab Cihangir Deniz ve Mustafa Atılgan’a nezaket ziyaretinde bulundu.Psikoloji eğitimi almış, ilkyardımı bilen sürücülere ihtiyaç varZiyarette ATSO 35. Komite Üyeleri’nin talebiyle ilgili bilgi veren Davut Çetin, karayolu yolcu taşımacılığının milyonlarca can ve buna bağlı olarak sorumluluk taşıdığını ifade ederek, “trafiğin yoğunluğunu oluşturan toplu taşıma araçları başta olmak üzere, ulaşım sektörüne değer katan, insan ilişkilerini yönetebilen, müşterilere değer veren, emniyetli ulaşım için gerekli olan bütün kurallara uyma konusunda motive olmuş, acil durumlarda gerekli ilk yardım ve müdahaleleri yapma becerisine sahip, sorumluluk bilinci yüksek olan, hizmet kalitesini prensip hale getirmiş ve trafik psikolojisi eğitimi almış sürücülere ihtiyaç var. Turizm şoförleri temel düzeyde yabancı dil bilmeliDiğer taraftan, ulaşım sektörü ve karayolu taşımacılığı kentimizdeki turizm odaklı ekonomi nedeniyle büyük önem taşıyor. Otel girişinde misafiri karşılayan görevliden taşıma yapan otobüs kaptanına kadar her bir unsur Antalya’da sunulan turizm kalitesinin bir parçası. Zaman zaman yaşanan can ve maddi kayıplı kazalardan sonra sürücülerimizin yeterliliği, çalışma koşulları ve ulaşımın kalitesini gündeme geliyor. Özellikle turizmde hizmet veren şoförlerin temel düzeyde yabancı dil bilmesi, belirli yeterliliklere sahip olması son derece önemli. İhtiyaç duyulan yeterlilikler bir önlisans programı ile sağlanabilir. Bu kapsamda, üniversitemize de sorumluluk düşüyor ve Akdeniz Üniversitesi’nden ‘Otobüs Kaptanlığı Ön Lisans Programı’ açılmasını talep ediyoruz. Bu talebimiz uygun görülmesi halinde, özellikle Türk turizminin amiral gemisi konumundaki Antalya ve turizm sektörüne değer katacak bir adım olacaktır.” dedi.Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, ATSO’nun talebinden memnuniyet duyduklarını belirterek, Akdeniz Üniversitesi bünyesinde 2 yıllık bir bölüm açılabilmesi adına çalışma başlatacaklarını kaydetti.Inovasyon Merkezi için işbirliğiÖte yandan ziyarette ATSO tarafından kurulacak İnovasyon Merkezi ile halen faal olan ATSO Kaleiçi Evi’nin ortak fayda yaratacak şekilde işletilmesi konuları da ele alındı. Inovasyon merkezinin girişimciler için büyük fayda yaratacağının değerlendirildiği görüşmede, yürütülen projelerde ATSO ve Akdeniz Üniversitesi’nin işbirliği yapması konusunda görüş birliğine varıldı. Kaynak: Turizm şoförleri, üniversiteli olacak