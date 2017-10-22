'Turizm siyasi koz haline geldi'

OTI Holding turizmdeki 25'inci yaşını, Antalya'da düzenlediği etkinliklerle kutlamaya başladı. Etkinlikler kapsamında OTI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş, başkan yardımcısı Coşkun Yurt ile yönetim kurulu üyesi Ahmet Bektaş gazetecilerle bir araya geldi.

Türkiye ve Antalya'ya gelen Rus yolcu sayısında rekor kırılacağını vurgulayan Coşkun Yurt, "En yüksek rakamı 2014'te, Türkiye genelinde 4.5 milyon sayısıyla gördük. Bu sene bu rakam 4.6 milyonu geçecek gibi görünüyor. Antalya'da da 3 milyon 600 bini görmüştük, bu 3 milyon 750 bini geçecek görünüyor. Gelir, 2014 ortalamalarına göre düşük" dedi.

Avrupa ile yaşanan ikili siyasi gerilimlerin turizmi önemli ölçüde etkilediğini kaydeden Yurt, "Avrupa'da önemli bir düşüş var. 2015 yılına göre bu sene yüzde 45 düşüş yaşandı. 2016'ya göre yüzde 10'lar dolayında olacak. Bu Türkiye açısından çok önemli bir rakam. Bunu Rusya, Ukrayna biraz dengeledi ama çok yetersiz. Biz 5-6 milyonu konuşuyoruz. Avrupa'nın da Rusya'nın da gelmesi gerekiyor. İç pazarın da olması gerekiyor" dedi.

Yurt, "Turizmde güvenlik endişesi sürüyor mu?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Güvenlik anlamında oluşanlar 1 yılda ortadan kalkabilecek değil. 2016'da yaşanan, 2017'ye sarkan olayları insanlar bir anda unutacak değil. 2017 açısından biraz daha iyi olabilirdi. Siyasi etki de var. Biz tarihte ilk defa görüyoruz, liderlerin ya da siyasi konuların bu kadar turizm sektörüne alet edildiği döneme ilk defa tanık oluyoruz. Maalesef bunu ülke olarak yaşadık ama biraz artık duruluyor gibi. Avrupa açısından seçim süreçleri geçildi, yani dibi gördük geri çıkıyoruz." OTI Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş da Coşkun Yurt'un açıklamalarının Türkiye'de iç politikada turizmin siyasete alet edilmesi anlamı taşımadığının altını çizdi. Bektaş, "Turizmin bir koz olarak kullanılması dünya genelinde var. Hükümetimizin destekleri devam ediyor. Geçen yıl da bu yıl da verilen destek önemli avantaj sağladı" dedi.