Turizm sektörünü vuran tablo

Ceren ŞAHİN - ÖZEL HABER

TÜRKİYE Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın kurulmasına ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Ajans, Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasına, turizm olanaklarının dünyada tanıtılmasına, pazarlanmasına ilişkin strateji geliştirecek. Aylar önce Turizm Fonu olarak gündeme gelen sonrasında ise Ak Partili milletvekilleri tarafından ajansa dönüştürülerek kanun teklifi haline getirilen, 11 Temmuz’da mecliste kabulünün ardından 15 Temmuz itibariyle yürürlüğe giren Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’na ilişkin tartışmalar ise hala sürüyor.

OTELLERİN PAYI: BİNDE 7,5

Sektörde en çok tartışılan şeylerden biri meclisten geçerek yasalaşan kanun teklifinin 6’ncı maddesinde yer alan turizm payları. Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi için yürütülecek faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere turizm payı alınmasını öngören yasada belirlenen paylar ise şu şekilde:

- Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk.

- Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk.

- Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde yedi buçuk.

- Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk.

- Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk.

- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki.

ARTIŞLAR BOYUN BÜKTÜ

Turistik işletmelerin yıllık ciroları üzerinden alınacak olan binde 7,5’luk paya Alanya’dan da tepkiler yükseldi. Otel maliyetlerindeki artışa dikkat çeken turizmciler ciro bazında alınması öngörülen payın adil olmadığı kanaatinde. Ardı arkası kesilmeyen zamlar otelcilerin maliyet tablosunda ciddi bir külfete neden olurken, 2019 turizm sezonunda yaşanan doluluk da kar etmedi. Tablodaki artış değerleri ise oldukça çarpıcı. Otellerde en çok tüketilen gider kalemleri arasında ilk sırayı yüzde 227’lik bir artışla patates alırken, tuvalet kağıdı da yüzde 203’lük artışla 2’inci sıraya yerleşti. Listenin hitlerinden bir diğer kalem ise temizlik malzemelerinde oldu. Oteller için büyük önem taşıyan ve havuz temizliğinde kullanılan klor 2017 yılından bu yana yüzde 119 arttı.

‘BİZ ZAM YAPAMIYORUZ’

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, maliyet tablosundaki artışa yönelik yaptığı değerlendirmede “Özellikle tedarik ettiğimiz bazı ürünlerde yaşanan artış oranının yüzde 100’ün üzerinde olması otelcileri olumsuz etkilemektedir. Bizler anlaşmalarımızı 1 yıl öncesinden yaptığımız için ürünlere sonrasında gelen zam oranlarını da tolere edemiyoruz. Satış fiyatlarımıza yansıtamıyoruz. Hatta paket fiyatlarına küçücük bir fiyat artış yaparken dahi tüketicinin alım gücünü düşünmek zorunda kalıyoruz. Aksi takdirde her gün manşetlerde verilen yeni yolcu sayılarını yakalayamaz, rekorlar kıramayız” dedi ve ardından yeni kurulan ajansa ilişkin tedirginliklerini aktardı.

‘SORU İŞARETLERİMİZ VAR’

Turizmde başlayan yeni döneme ilişkin bazı soruların hala cevaplanmadığına dikkat çeken Dahaoğlu “Hayatımıza yeni giren tanıtım fonunda hala cevapları netlik kazanmayan sorular mevcut. Oteller için kar etsin veya etmesin belirlenen oran ciro üzerinden binde 7,5. Bu pay çok büyük rakamlara tekabül ediyor. Pamuk ipliğine bağlı turizm sektöründe bu verginin kardan değil cirodan alınması otelciler tarafında üzüntü yarattı. Bakalım ödeyeceğimiz bu büyük rakamlara rağmen kendi tanıtımımızı kendimiz mi yapmaya devam edeceğiz? Yoksa fuarlara para ödemeye devam mı edeceğiz? Bu soruların cevaplarını da zamanla almış olacağız. Bazı verilere göre 350 milyon dolar gibi bir vergi toplanacak. Bu alınacak paranın yüzde 85’inin tanıtıma aktarılacağı belirtiliyor. Fakat nerede, hangi şartlarda kullanılacağına dair henüz bir bilgi yok. Meclisten geçen kanun teklifi dün itibariyle resmi gazetede yayınlandı. Gerçekleşecek ilk yönetim kurulu toplantısı ile birlikte bu da netlik kazanacaktır. Yürürlüğe giren fonda belirlenen paylar sadece işletme belgeli tesisler için mi geçerli? Yoksa belediye belgeli tesisler için de aynı şartlar geçerli olacak mı? Daha önceki yıllarda sosyal fenomen veya gazeteci olan editör ve yazarları kendi imkanlarımızla şehirlerimize getiriyor, reklam yapmasını sağlıyorduk. Mesela başlayan bu yeni süreçte bunların maliyetlerini de bu bütçeden mi sağlayacağız? Keşke bu fon, hangi bölgeden ne kadar para topluyorsa, o bölgeye belli bir yüzdesini bıraksa da soru işaretleri bir nebze de olsa azalsa. Kendi imkanlarımızla da yolumuza devam edebilsek. Ciroda binde 7,5 yani çevirecek olursak yüzde 0,75 olan oran, karda yüzde 5’lere tekabül eder ki inşallah gelecek yıllarda bu tanıtım ile karlarımız da artar. Bir denge sağlanabilir. Öte yandan oluşturulacak komisyona Akdeniz ve Marmara gibi bölgelerden yönetime 2’şer kişinin giriyor olmasının olumlu olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘GELİR GİDERİ KARŞILAMIYOR’

Otelcilerin maliyetlerindeki artışa dikkat çeken Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu ise elde ettikleri gelirin giderlerini karşılamadığını belirterek “Otellerin maliyetleri sürekli artıyor. Gelir-gider tablolarındaki denge iyice bozuldu. Oda fiyatlarımızda ise buna rağmen bir artış yok. Fiyatlar hemen hemen aynı. Fiyatları zaten acentelere bir sene önceden belirleyip veriyoruz. Dolayısıyla şu an mevcut fiyatlarımızı aslında geçen sene belirlemiştik. Basında ‘Oteller full dolu, uçuyor’ gibi haberler yapılsa da işin doğrusu öyle değil. Oteller dolu ama fiyat indirimleri sayesinde dolu. Avrupalı turist maalesef Türkiye’yi tercih etmiyor. Rusya’dan biraz artış var, bir de Orta Avrupa ülkelerinden artış var. Sürümden de kazanamıyoruz. Alkollü içecek fiyatları da arttı. Biz maliyet baskısı altındayız” şeklinde konuştu.

‘BİR YÜK DAHA BİNECEK’

Konaklı Turistik İşletmeciler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan ise “Ümit ediyoruz ki, toplanacak bu rakamlar doğru kanallar belirlenerek ülkemizin turizm tanıtımına yönlendirilir. Yönlendirilmesi halinde verimli olacaktır. Kanun teklifinde bulunan turizm paylarında yasalaşmadan evvel bir değişikliğe gidildi. Turistik işletmelerden alınacak yüzde 1’lik pay, yapılan görüşmeler doğrultusunda binde yedi buçuk olarak değiştirildi. Bu olumlu bir hamleydi. Lakin yine de bu oran bile işletmeleri ciddi anlamda etkileyecek. Ciddi bir maliyet artışlarımızın yanında, ödemiş olduğumuz vergilerimize ek olarak böyle bir yükün daha binecek olması, hele hele bu rakamın kar ve zarara bakılmaksızın ciro üzerinden alınacak olması doğru değil. Alanya’daki turizm bakanlığından işletme belgeli otellerin hepsinin bu durumdan etkileneceğini söyleyebiliriz. Toplanacak payların hakkaniyetli bir biçimde dağılması için komiteler oluşturulacak. Komitelere çeşitli bölgelerden temsilciler alınacak. Akdeniz’in temsili İç Anadolu ve Doğu Anadolu gibi bölgelere göre daha yüksek olacak. Bunun da olumlu bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2019, 01:25