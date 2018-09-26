Turizm sektörüne 252 milyon liralık yatırım teşvik belgesi

Ekonomi Bakanlığı, temmuz ayında yatırım teşvik belgesi verilen işletmeleri açıkladı

Turizm sektörüne 252 milyon liralık yatırım teşvik belgesi
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RESMİ Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, temmuz ayında 15 turizm yatırımı için yatırım teşvik belgesi düzenlenirken, bunlardan biri tevsi, ikisi modernizasyon, ikisi öğrenci yurdu ve 10 tanesi de komple yeni otel yatırımlarından oluştu.
TOPLAM BELGE TUTARI 252 MİLYON LİRA
Bu ayda turizm sektörüne verilen yatırım teşvik belgelerinin toplam tutarı 252 milyon oldu. Söz konusu komple yeni yatırımlar hayata geçtiğinde, 7 tanesi 3 yıldız ve 3 tanesi 4 yıldızlı kategorisinde olmak üzere toplam 1208 yeni yatak hayata geçecek.

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