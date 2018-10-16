Turizm sektöründe yeni bir çağ başlıyor

PELİN Gel imzalı habere göre, bu dönüşüm ile önümüzdeki 20 yıl içinde seyahatler akıllı hale gelecek, turistin tatil beklentileri önceden bilinecek. Türkiye’nin en fazla katma değer sağlayan sektörlerinden biri olan ve cari açığı kapatmada önemli rol üstlenen turizm sektöründe dijital dönüşüm ile yeni bir çağ başlıyor.

Akıllı seyahat kavramının ortaya çıktığı bu çağda, artık vizeler internet ortamında alınabilecek, havaalanlarında pasaport göstermek için sıraya girmenize gerek kalmayacak, tatil yapmak istediğiniz otele önceden tüm tercihlerinizi bildirecek, hatta iklimlendirmeden yemek çeşitlerine kadar oteldeki her unsurdan haberdar olabileceksiniz.

YENİLİKLERE KAPI AÇACAK

Dijital dönüşümün son iki yılda dünya turizminde yansımalarının hissedildiğini belirten Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Dr. Erkan Yağcı, “Turistin seyahatini kolaylaştıran ve sorunsuz hale getiren bir dönemi ifade ediyor dijital dönüşüm. Yavaş yavaş buna geçiyoruz. Bunu dijital havacılık sektöründe gördük.

Online check-in yapılması gibi. Havayolu sektöründe biyometrik güvenlik sistemlerinin oluşturulması, akıllı şehirlerin ve akıllı otellerin, kısacası akıllı seyahatin başladığı bir dönem” dedi. Yeni teknolojinin verdiği fırsatlarla birçok icadın da olacağını kaydeden Yağcı, “Otelin iklimlendirilmesinden misafir analizlerine, otel dekorasyonundan, işletim sistemine kadar yeniliklere kapı açacak bir döneme girmiş bulunuyoruz.

Turistin istek ve bilgileri toplanıp analiz edilerek misafire her şey hazır hale getirilecek. Japonya’da sadece güvenlik ve kat hizmetlerinin ayrıştırıldığı diğer her şeyin robotlarla yapıldığı bir otel hizmete girdi” diye konuştu.

FARKLI İŞ ALANLARI AÇACAK

Bu durumun istihdama olumsuz etkileyeceği yönünde görüşler bulunduğunu kaydeden Yağcı, “Turizmi hep istihdama en büyük katkısı olan sektör olarak belirtiyoruz.

Bu yeni teknolojiler bazı işleri ortadan kaldırırken yeni teknolojiyle farklı alanlarda iş imkanı sağlayacak” ifadesinde bulundu. Yağcı, dijital dönüşümün otel maliyetlerini de azaltacağını dile getirdi.

ATSO’DAN ÖZEL ÇALIŞMA

2017 yılı inovasyon çalışmaları kapsamında Endüstri 4.0 adı altında platform oluşturan ve bu konuda çalışmalarını sürdürerek rapor hazırlayan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) turizmde dijitalleşme için de ayrı bir çalışma başlatıyor.

ATSO Başkanı Davut Çetin, oda olarak bölgedeki üniversitelerin akademisyenlerin ve sektör temsilcilerinin katıldığı turizm çalıştayı yaptıklarını belirterek, “Çalıştayda dijitalleşme, büyük veri ‘big data’ ile ilgili çalışmaların kararı alındı. Turizmde dijitalleşme Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da hedefinde. Akıllı turizmi nasıl yaparız düşünülüyor. Antalya 4.0 çalışmaları kapsamında turizm için önemli bir bölüm ayırıyoruz. Bunlar bu kitapçığa girecek” dedi.

‘14 MİLYONU TANIMALIYIZ’

En çok önem verdiği konunun büyük veri anlamına gelen ‘big data’ olduğunu kaydeden Çetin şöyle konuştu:

“Buraya gelen turistin ne istediğini, ne sevdiğini, tatilden ne beklediğini, hangi yaş grubundan olduğunu kısacası turistle ilgili tüm bilgileri elimizde bulundurursak daha iyi bir pazarlamayla çok iyi noktaya gideriz. Dünyada en önemli şey veri. Elimizde bize gelen 14 milyon ziyaretçinin tüm verileri olmalı.”

BİG DATA NEDİR?

Big Data, sosyal medya paylaşımları, fotoğraf arşivlerimiz, sürekli kayıt aldığımız ‘log’ dosyaları gibi farklı kaynaklardan elde ettiğimiz tüm bu verilerin anlamlı ve işlenebilir hale dönüştürülmüş biçimidir.