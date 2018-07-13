Turizm sektöründe istihdam ne durumda?

EN çok başvuru alan pozisyonlar resepsiyonist, garson/komi, muhasebe elemanı, bellboy ve güvenlik görevlisi olarak gerçekleşirken tüm iş ilanlarında İstanbul yüzde 48,9 ile ilk sırada, Antalya yüzde 24,4 ile ikinci sırada, Muğla yüzde 15,4 ile üçüncü sırada yer aldı.Yenilikçi insan kaynakları platformu Yenibiriş, son güncel veriler itibariyle 2018 Temmuz ayında turizm-otelcilik sektörüne ilişkin istihdam verilerini açıkladı.Yeni verilere göre ülke genelinde sektöre yönelik yayınlanan iş ilanlarında İstanbul yüzde 48,9, Antalya yüzde 24,4, Muğla yüzde 15,4, İzmir yüzde 6,9, Aydın yüzde 3,3, Balıkesir yüzde 0,8, Çanakkale yüzde 0,3 oranlarına sahip oldu.

İLK ÜÇ SIRADA GARSON, RESEPSİYONİST, KAT GÖREVLİSİ

En çok yayınlanan ilanların illere göre dağılıma bakıldığında İstanbul‘da garson yüzde 5,16, resepsiyonist yüzde 5, kat hizmetleri görevlisi yüzde 3,17, Antalya‘da garson yüzde 4,22, resepsiyonist yüzde 2,74, bellboy yüzde 2,53, Muğla‘da garson yüzde 4,30, elektrik teknisyeni yüzde 4,06, rezervasyon elemanı yüzde 3,11, İzmir‘de resepsiyonist yüzde 7,87, komi yüzde 3,17, aşçı yüzde 3,03, Aydın‘da barista yüzde 8,12, gece müdürü yüzde 4,27, resepsiyonist yüzde 4,05, Balıkesir‘de call center görevlisi yüzde 23,12, kabin memuru yüzde 15,11, resepsiyonist yüzde 7,34 oranlarıyla ilk üç sırada yer alan pozisyonlar oldu.

Verilere göre Antalya ve Muğla‘da yayınlanan tüm iş ilanlarında turizm-otelcilik sektörü ilk sırada yer alırken İzmir ise ikinci sıraya yerleşti.Yenibiriş’in açıkladığı verilere göre Antalya ve Muğla‘da en fazla iş ilanı verilen kategori sırasıyla yüzde 47 ve yüzde 43 olmak üzere turizm-otelcilik sektörü oldu.Sektör kapsamında Antalya‘da en fazla iş ilanı verilen pozisyon garson olurken, Muğla‘da en fazla iş ilanı verilen pozisyonun mağaza görevlisi olduğu belirlendi. İzmir‘de ise turizm-otelcilik, eğitim sektörünün ardından ikinci sırada yer alırken, İzmir‘de en fazla iş ilanı verilen pozisyonun restoran yöneticiliği olduğu görüldü.

RESEPSİYONİST İLK SIRADA

2018 yılının başından bu yana Türkiye genelinde turizm-otelcilik sektörüne yönelik iş ilanlarının başvuru dağılımına bakıldığında ise Resepsiyonist yüzde 16.75, Belboy yüzde 5.71, Misafir İlişkileri Görevlisi yüzde 5.46, Kat Hizmetleri Görevlisi yüzde 4.06, Rezervasyon Elemanı yüzde 3.05, Garson yüzde 1.90, Meydancı yüzde 1.78, Kat Görevlisi yüzde 1.78, Kat Şefi yüzde 1.65, Animatör yüzde 1.27 oranlarında belirlendi.