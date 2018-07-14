Turizm sektöründe her şey dahil tartışması

SAFONOV 1990`lardan sonra sistemin plaj turizmine da yayıldığına dikkat çekti.Her şey dahil Avrupa`da hemen her yerde önce Türkiye`nin akla geldiği ve bunun neredeyse bir "Türk buluşu" olduğu söylenebilir. Ama Rusya`dan buna itiraz geldi:Turk Rus`un haberine göre; turizm ajansı başkanı, sistemin özellikle Karadeniz kıyısındaki Krasnodar Krayı`nda bugün de oldukça gelişkin bir biçimde uygulandığını da sözlerine ekledi.