SAFONOV 1990`lardan sonra sistemin plaj turizmine da yayıldığına dikkat çekti.Her şey dahil Avrupa`da hemen her yerde önce Türkiye`nin akla geldiği ve bunun neredeyse bir "Türk buluşu" olduğu söylenebilir. Ama Rusya`dan buna itiraz geldi:Turk Rus`un haberine göre; turizm ajansı başkanı, sistemin özellikle Karadeniz kıyısındaki Krasnodar Krayı`nda bugün de oldukça gelişkin bir biçimde uygulandığını da sözlerine ekledi.
Turizm sektöründe her şey dahil tartışması
Rusya Federal Turizm Ajansı`nın Başkanı Oleg Safonov turizmde `her şey dahil` olarak bilinen sistemin ilk defa Sovyetler Birliği`nde 1920`lerden itibaren sanatoryum sayfiyelerinde uygulandığını söyledi
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