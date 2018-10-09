Turizm sektörü temsilcileri 2018 sezonunu değerlendirdi

ANTALYA'DA bu yıl gelen turist sayısının yüzde 28’e yakın artışla 11 milyonu aşması, sektöre yeni bir mutluluk yaşattı. Rus pazarının yüzde 22.5 artışla tarihin en yüksek rakamına ulaşarak rekor kırdığı 2018 yılında, benzer bir başarı grafiği de Avrupa’nın neredeyse tamamında yaşandı.

Almanya, İngiltere, Polonya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa pazarı ortalama yüzde 30 büyürken, Ukrayna’da yüzde 2, Kırgızistan’da yüzde 7 ve İran pazarında yüzde 34 düşüş görüldü. Ceren Deniz imzalı haberde turizm sektörü temsilcileri, bu yıl ve önümüzdeki yıl sürecek olan başarı trendinin ayrıntılarını ve farklı pazarların turist paylarını inceleyerek yorumladı.

2019 ÇOK DAHA İYİ

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, turist sayılarının ülkelere dağılımını şöyle değerlendirdi: “Avrupa pazarındaki ülkelerde yıllar içinde sahip olduğumuz oturmuş bir başarımız vardı. Avrupa’dan, İskandinav ülkelerinden alacaklarımız var. 2015 yılında 5.5 milyona yakın bir rakama ulaşmıştık. Sonraki yıl güvenlik ve siyaset kaynaklı sorunlar nedeniyle kaybettiğimizi adım adım geri alıyoruz.

Bu sene Avrupa ve Rusya’da yakalanan artış grafiğinin her şey yolunda giderse gelecek sezonda süreceğini anlatan Ayık, “Ukrayna pazarı rakamlarında 2016 ve 2017 yıllarında ciddi bir yükseliş oldu. Önceki yıllardaki aşırı yükseliş nedeniyle pazar doygunluğa ulaştığı için sayı bir miktar düştü. İran’dan gelen turist sayılarında da ekonomik ambargo, parada değer kaybı, diğer ülkelere uçuş yasakları ve yurt dışı harç bedeli şartı gibi sebeplerle düşüş yaşandı. Rusya, Almanya ve yan pazarlardaki iyileşmeyle birlikte çok daha iyi günler geliyor” dedi.

KÜÇÜK PAZARLARIN DURUMU

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Dr. Erkan Yağcı, yıl sonuna kadar öngörülen 14 milyon rakamına ulaşılırsa 2018’in Antalya turizminin en iyi yılı olacağını söyledi. Ana pazarlardaki çarpıcı yükselişin yanında küçük pazarlardaki düşüşün önem arz etmediğini ifade eden Erkan Yağcı, “Neredeyse tüm pazarlarda gerçekleşen çift haneli büyüme, çok başarılı bir turizm sezonu geçirdiğimizi gösteriyor.

Geçen sene Rus pazarında başlayan yükseliş devam ediyor. Avrupa’daki büyüme daha da anlamlı. Almanya’dan gelen turist sayısında yüzde 32’lik artış sağlayarak 2015 yılının rakamlarına doğru kaydadeğer bir başarı sağladık. 2019’da en yüksek rakamlara ulaşmayı bekliyoruz” şeklinde açıklama yaptı.