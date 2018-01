Turizm sektörü 2018'den ümitli

DÜNYACA ünlü Financial Times Gazetesi, yüzünü İspanya'ya dönem Batılı turistlerin henüz Türkiye'ye gelmediğini, Rus ve Ortadoğuluların her şeye rağmen doğan bu boşluğu kapattığını belirtti. Haberde 2016 yılındaki saldırılar ve darbe girişimi hatırlatıldıktan şu ifadelere yer verildi: "Türkiye, 2014 yılında 36 milyon turist ağırlama rekorunu kutlamıştı. 2016'da bu sayı, yaklaşık son on yılın en düşük rakamı olan 25 milyona düştü. Ancak 2017'den son veriler ise bu rakamın şimdi 32 milyona ulaştığını gösteriyor. Turistler çabuk unutuyor gibi görünüyor. Canlanma, terörizm tehdidinin azalmasını takiben gerçekleşti. Rus turistler geri dönerken, Türkiye'yi, İspanya gibi güzergahlar için terk eden Batı Avrupalı turistlerse henüz dönmedi. Onların şezlonglarından boşalan yerleri Körfez ülkelerinden gelen turistler doldurdu. Rekor sayıda İranlı turist de gelenler arasında. Bu yeni turist havuzunu ve zayıf kuru düşünürsek, oteller ve restoranlar indirimleri terk edebilir."

'2018 ÇOK DAHA İYİ OLACAK'

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu da, istatistiklerin artışın durumunu net bir şekilde ortaya koyduğunu belirterek "2018'de Türkiye'ye olan bu talep şiddetli bir şekilde artacak. Türkiye, tatilcilerin çok uzak kalabileceği bir yer değil. Biz hiç bir zaman umutsuzluğa düşmemiştik, her zaman çalıştık ve şimdi karşılığını almaya başlıyoruz. Çok zor süreçlerden geçtik, çok zorluklar atlattık ama hiç bir zaman yılmadık. Şimdi bizler çok daha fazla çalışıp Türkiye'nin alacağı bu payı daha da arttırmalı ve Alanya özelinde de artışı yakalamalıyız. 1 alıyorsak bunu 2'ye çıkarmalıyız. Turizmde hiç bir zaman durmak yok, sürekli çalışmak ve yenilenmek gerekiyor. Biz de elimizden gelen ne varsa yapacağız" dedi.

'HER ZAMAN İYİYİ KOVALAMAK ZORUNDAYIZ'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu ise "2016'da bir düşüş trendine giren turizm sektörü vardı, 2017'de nispeten toparlandı. Nispeten diyorum çünkü daha iyisini gördükten sonra bunlar nispeten toparlanma oluyor. Umuyoruz ki sektör hükümet tarafından daha fazla desteklenir ve tekrar güven kazanan bir duruma gelir. Terör olaylarının durulması, yaşanan olumsuzlukların geride kalması şu an sektörü ayakta tutuyor. Bunlar tamamen kesilirse daha iyi günleri de görürüz. Turizm sektörü olarak her zaman daha iyiyi kovalamak zorundayız" diye konuştu.