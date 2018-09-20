Turizm sayesinde Rusya ve Çin ile yatırımlar karşılıklı artıyor

BAŞINI Çin ve Rusya’nın çektiği Asya pazarının Türkiye’de turizmdeki payı büyüyüp ile ilk sıraya yerleşirken, bu ülkelerle karşılıklı yatırımlar da artıyor.

Rusya’da faaliyet gösteren Türk firma sayısı 3 bine yaklaştı. Bu firmaların yaptığı doğrudan yatırımlar da 8 milyar dolara ulaştı.

Çin de ‘Bir Yol Bir kuşak’ projesi kapsamında Türkiye’de yatırım projelerine kredi desteği yanında havayolu seferlerini artırıp bankacılıkta büyüyor.

Çin Türkiye ilişkileri

Türkiye ve Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin yoğunlaştığı bu dönemde ilişkileri beslemek adına çeşitli etkinlik ve fuarlar düzenleniyor. Bu programlardan biri de kısa bir süre önce Beşiktaş Shangri La Otel’de gerçekleşti. Organizasyona Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun(DEiK) davetlisi olarak Çin’in Hubei eyaletinden 49 firma katıldı. Organizasyonun gerçekleşmesinde önemli payı bulunan Türk - Çin Kültür Derneği ve Ligarba Turizm’in Başkanı İrfan Karslı Çin’in Türkiye’yi yeni yatırım üssü olarak gördüğünü söyledi.

Çin’in birçok sektörde ülkemize yatırımlar gerçekleştirdiğini dile getiren İrfan Karslı son yıllarda Çin’den ülkemize gelen devlet ve özel kurumların sayısında ciddi bir artış olduğunu belirtti.

China Southern Havayolu

Son aylarda iki ülke arasındaki olumlu hava dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden biri olan China Southern Havayolları’nın da tekrar ülkemize uçuşlarının başlayacağını belirten İrfan Karslı, hem turizm hem de ticaret açısından önemli bir dönüm noktasına gelindiğini bu ivmenin artarak devam etmesini umduklarını ifade etti.

Karslı, özellikle enerji sektöründe büyük yatırımlar gerçekleştiğini bunun iki ülke arasında ilişkileri güçlendirdiğini vurgulayarak her geçen yıl Çin’den daha çok yatırımın yapılmasının gelecek için de ümit verici olduğunu belirtti.

Yeni İpek Yolu

Çin son yıllarda “Kuşak ve Yol” adı verilen yeni ipek yolu ile yatıp kalkıyor. 4 Trilyon dolarlık dev proje olan yeni ipek yolu Türkiye ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin de merkezini teşkil ediyor.

Bu projenin deniz yolu ayağı için Kumport limanının büyük hissesi Çinliler tarafından satın alındı.

Ayrıca proje kapsamındaki hızlı tren yolunun orta koridoru da Türkiye’den geçiyor.

Bunun gibi fırsatların iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten İrfan Karslı, Çin yatırımlarını Türkiye’ye çekmek için daha çok ve etkin tanıtımlar yapılması gerektiğini belirtti.

Karslı ayrıca ülkemizde hizmete giren Bank of China ve ICBC bankalarının da iki ülke ticaretinde batı bağımlılığını kırmakta olduğunu dile getirdi.

Yatırım hukuku zemini güçlenmeli

Kısa süre içinde İstanbul Üniversitesi ve Türk Çin Kültür Derneği iş birliği ile düzenlenecek olan “Kuşak ve Yol Çerçevesinde Türkiye ve Çin Arasında Yabancı Yatırımların Hukuki Rejimi konulu bir sempozyum düzenleneceğini belirten Karslı, bunun gibi programlarla Türkiye’nin Çin yatırımlarının önünü açması gerektiğini söyledi.

Türk - Çin Kültür Derneği Başkanı ve Ligarba Turizm’in sahibi İrfan Karslı son yıllarda Çin’den ülkemize gelen devlet ve özel kurumların sayısında ciddi bir artış olduğunu söyledi.

Rusya ile karşılıklı yatırımlar

Rusya ile son dönemde gelişen siyasi ilişkiler Türk şirketlerinin de önünü açtı.

ESTA, 200 milyon dolarlık fabrika işi alırken, Yıldız Entegre, ülkede dev bir tesis kuruyor. Atlasglobal ise yolcu rekoru kırdı.

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatının Rusya'ya verilmesiyle başlayan sıcak temas, Türk Akımı ve son olarak imzalanan S400 anlaşmasıyla zirve yaptı.

İki ülke arasındaki bu yakınlaşma nedeniyle Rusya'da doğrudan yatırımı 8 milyar doları bulunan 3 bin civarındaki Türk firması, ülkede önemli ihaleleri kazanarak, yatırım izinleri almaya başladı.

ESTA Construction, Mercedes Benz'in Rusya'daki 200 milyon dolarlık ilk ve tek fabrika ihalesini kazandı.

Yıldız Entegre, gelişen ilişkiler sonrasında bin kişiye istihdam sağlayacak MDF fabrikasının yatırım iznini aldı. Atlasglobal ise ülkeden en çok turist taşıyan şirket oldu. Rönesans Holding de, ülkede taahhüt ve inşaat alanında yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Şirket, son olarak St. Petersburg'da inşa ettiği ve tamamlandığında Gazprom'un genel merkezi olacak 87 katlı Lakhta Center projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

3 bin Türk firması

Rusya'da 3 bin dolayında Türk şirketi faaliyet gösteriyor.

5 milyon doların üstünde yatırımı olan Türk şirketlerinin sayısı ise 500'ün üstünde.

Sovyet Rusya'nın dağılmasının ardından bugüne kadar ülkede 37 milyar dolara yaklaşan taahhüt işi yapıldı.

Şoçi Olimpiyatları'nın altyapı projelerinde Türkler aktif rol oynadı.

20 milyar dolarlık Mersin Akkuyu ihalesi Ruslara verildi.

Rus bankası Sberbank, Denizbank'ı bir kalemde 3.6 milyar dolar ödeyerek satın aldı.

İŞKUR verilerine göre son beş yılda İŞKUR aracılığı ile Rusya'ya 81 bin civarında işçi gönderildi.

