Turizm şaha kalkacak! Yeni yatırımlar geliyor

YENİ yatırımların hız kesmediği coğrafya, turizmden daha fazla pay almak için kabuk değiştirmeye hazırlanıyor. Rize'nin İyidere ilçesinde bir otelin genel müdürü olan Ali Bayramoğlu, ''İnşaAllah, önümüzdeki dönemde bunları çeşitlendirebilirsek şehir markalaşmasını daha da arttırabiliriz" diye konuştu. Bayramoğlu, öncelikli hedeflerinin bölgeyi kalkındırmak olduğunu dile getirdi. Yörede marka değeri yüksek olan aksiyon ve planlama alanlarında hizmet verebilecek yeterli alanların olmadığını kaydeden Bayramoğlu; "Çok meşhur; yayla, vadi, şelale, köprü ve konaklarımız var. Fakat bunları turizm amaçlı iyi pazarlayamıyoruz. Bu alanların turizm amaçlı şekillenmesi güncellenmesi ve geliştirilmesi gerekiyor'' ifadelerini kullandı.

"KIŞ TURİZMİ ODAKTA OLMALI"

Yeni yatırımların devreye alınmasıyla birlikte 3-5 yıl içerisinde coğrafyanın çok daha fonksiyonel hale getirilerek uluslararası arenaya taşınacağının altını çizen Bayramoğlu; "Bölgenin diğer önemli bir avantajı ise kış turizmi. Kaçkar dağları Türkiye'nin en uzun silsile dağlarından bir tanesi. Bölgedeki kış süreci 6 ay sürüyor. Tepe noktaları, iklim değişikliklerine kadar uygun olan birçok tepemiz var. Bunlarda tabii doğal pist alanlarımız var. Kayak Federasyonu ile beraber yaklaşık bir senedir çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

KAYAK MERKEZi ADAYI

Önümüzdeki günlerde birkaç tesisin envanter çalışmasının çıkmasıyla birlikte; Türkiye'nin en önemli kayak merkezinin Doğu Karadeniz Bölgesi olacağını işaret eden Bayramoğlu şunları söyledi: "Böylece çeşitliliği ve müşteri sayısını arttırmak daha kolay olacak. Yeteri kadar konaklama alanımız yoksa da; şehir merkezinde, dağlarda konaklama aktiviteleri oluşturma imkânlarımız olacaktır."

"3 BAKANLIKTA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Coğrafyanın, Türkiye'nin en önemli turizm gözdelerinin bir tanesi olmaya aday olduğunu kaydeden Ali Bayramoğlu, "Bu noktada Kalkınma Bakanlığı ile ajanslar kanalıyla proje yürütüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla kış turizmi aktiviteleri yapıyoruz. Yatırım noktasında ise; Turizm Bakanlığı ile özellikle bu bölgenin gelişimine yönelik aktivitelerin planlamalarını yapıyoruz" bilgisini paylaştı.

FARKLILAŞMA İHTİYAÇ

Bölgeyi satan birçok tur operatörünün sadece Uzungöl ve onun yanında kısmen Ayder'i bildiğini aktaran Bayramoğlu; bölgenin sorunlarını şu şekilde sıraladı: "Bölgede yapılaşma hatası, hizmet sıkıntısı, bölge insanın uluslararası iş becerme alt yapısının yetersizliği, yabancı dil problemi ve tesis yetersizliği var." Bayramoğlu; bütün bunların sonucunda fiyat ve hizmet anlayışının düştüğünü söyledi.

"EMLAKÇI İSTİLASI VAR"

Sektörde çok ciddi bir otelci emlakçı sorunu oluştuğuna dikkati çeken Bayramoğlu; "Müşteriyi otelde kalacağı maliyetten çok daha düşük bir miktarda ikna ediyorlar. Herhangi bir alt yapı hizmeti olmadan, oda kiralama modeli oluşmaya başladı. Bunun bir numaralı belgesi ise Trabzon'da otellerin yoğun bulunduğu bölge oluşturuyor" diye konuştu.

ÖRNEK PROJE

2015 yılında resmi açılışı yapılan Babillon Hotel hakkında aldığımız bilgilere göre ise; tesis 114 oda, 280 yatak kapasitesine sahip. Konaklama alanından çok daha fazla olanak sağlayan işletme; kongre, düğün, dernek, toplantı gibi organizasyonları içeren farklı konseptlere sahip. Aynı anda bin kişiyi ağırlayacak kapasiteye sahip olan tesis; resort konseptinde yapılmış iyi bir dinlenme ve istirahat etme imkânı da sunuyor. Özellikle Spa ve hamam bölümünde Osmanlı kültürüyle bütünleşen bir mekân oluşturulmuş. Otellerinin için olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydeden Bayramoğlu; "Otelimiz Karadeniz Bölgemize büyük bir katkı sağladı. Bundan sonraki süreçte turizmin kalkınmasına önderlik edecek" açıklamasında bulundu. Yatırımları hala sürdürdüklerini paylaşan Bayramoğlu; şehir merkezi ve dağda olmak üzere iki yeni otel planlaması içinde olduklarını bildirdi.