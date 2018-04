Turizm profesyonelleri Batman’da buluşuyor

TURİZM duayeni Hüseyin Baraner’in başkanlığını yaptığı All Anatolia Turizm Geliştirme Şirketi'nin Turizm Yatırım ve Pazarlama Zirvesi'nin ilki 18 Nisan 2018 tarihinde Batman’da gerçekleştirilecek.

Anadolu’nun her bölgesi turistik açıdan zengin potansiyele sahip. Bu bölgelerden biri olan Güneydoğu Anadolu tarihsel, doğal, kültürel mirasına rağmen henüz dünya turizm pazarında vitrine tam anlamıyla çıkamadı. All Anatolia Genel Müdürü Hüseyin Baraner, Batman’da gerçekleştirilecek zirveyle bölgenin yeni bir atağa geçeceğini hatırlattıktan sonra "1. All Anatolia Turizm Yatırım ve Pazarlama Zirvesi’nde alanlarında çok başarılı bir geçmişe sahip olan turizm uzmanları, orta ve uzun vadeli turizm stratejisini oluşturmak için beyin fırtınaları yapacak" dedi.

'DÜNYA PAZARLARINA TAŞINACAK'

All Anatolia’nın Güneydoğu Anadolu’nun kültür, doğa, tarih ve mutfak turizm değerlerini en özel anlatımlar, stratejiler ve marketing sistemleriyle dünya pazarlarına taşıma amacıyla yola çıktığını belirten Baraner "Bu hedefe odaklı olarak çok başarılı turizm yatırımcılarını, medya mensuplarını, özel Anadolu turlarının organizatörlerini, mutfak ve lezzet pazarlama uzmanlarını, kamu yöneticilerini bu zirvede buluşturuyoruz" dedi.

SONUÇLAR RAPOR HALİNE GELECEK

All Anatolia’nın Batman Zirvesi’nden çıkacak raporları ve Anadolu’da gerçekleştireceği diğer büyük çalıştayların sonuçlarının, dünya turizminin en büyük platformu ITB’nin Turizm Barometresi'ne taşınacağını belirten Baraner "All Anatolia olarak çıkacak sonuçları, 2019 ITB Turizm Barometresinde Almanya ve dünyanın önde gelen yatırımcılarına sunacağız. Batman’da gerçekleştirilecek zirvenin stratejisi kapsamında tur operatörlerini Batman’a davet edeceğiz. Burada temel olarak, kendisine güvenli ve cazip alanlar arayan turizm sermayesi ile uluslararası turizm tur operatörlerini Anadolu ile buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu inanç ile 18 Nisan’da tüm Anadolu’yu dünya turizm piyasalarının vitrinlerine taşımak için Batman’dan yola çıkıyoruz" dedi.

İŞTE PANEL PROGRAMI

Batman Zirvesi, 18 Nisan günü saat 13.15'de Hüseyin Baraner'in açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından All Anatolia Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi Hüseyin Aslan, Dika Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ

ve Batman Valisi Ahmet Deniz'in konuşmalarıyla sürecek zirve, Baraner'in moderatörü olacağı "Küresel Turizm Pazarlarından Anadolu’ya bakış; tespitler, öneriler ve yeni stratejiler" panel tartışması ile sürecek. Panel tartışmasının katılımcıları Volkan Ataman, Volkan Şimşek, Serdar Çelenk, Ümit Özgültekin ve Ekrem Dişçi olacak. "Küresel Şehir Turizminde Gelişmeler ve En Yeni Trendler" konusunu ise UNWTO-Afilliate Başkan Yardımcısı Günter Ihlau anlatacak. Cem Kınay'ın "Doğu Anadolu Turizmine Bakış" konulu konuşmasının ardından Kerem Köfteoğlu'nun moderatörlüğünde "Global Pazarlarda Yeni Pazarlama Teknikleri ve Taktikleri" konulu panel tartışması başlayacak. Katılımcılar Serdar Balta, Mustafa Tol, Adil Gürkan, Hasan Arslan ve Hikmet Atilla olacak. Saat 17.30'da ise

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim "Yerel Medyanın Anadolu Turizmine Katkısı" konusunu anlatacak. Panel, Hüseyin Kırk'ın

"Arap Ülkelerinden Anadolu Turizmine olan ilgi" konusunu aktarmasının ardından Baraner'in değerlendirmesi ile sona erecek.